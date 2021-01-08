iPhone 11爆螢幕觸控問題　Apple免費換機　即睇資格及預約方法

iPhone 11爆螢幕觸控問題？Apple官方免費換！教你如何查詢更換資格以及網上預約方法！早前不少iPhone 11反映螢幕出現一些觸控問題，而Apple官方亦都因此推出「觸控問題顯示器模組更換計劃」，iPhone 11用家可以自行檢查是否受影響，而申請預約維修換機，完全免費。

iPhone 11早前爆部份批次螢幕會出現一些觸控上的問題，如果有iPhone 11用家最近發現操作時有點不順，就要留意以下的免費更換計劃！Apple早前公布「iPhone 11 觸控問題顯示器模組更換計劃」，為製作生產問題的iPhone 11作免費維修更換新螢幕，不過並非所有iPhone 11都會出現問題，只會在限定批次中出現，因此iPhone 11用家需要自行查閱自己的手機是否受影響的批次之內。

iPhone 11用家留意啦！看看自己是否有「免費換機」的資格。（林勇攝）

想知自己的iPhone 11有否免費更換資格？跟以下3步簡單查閱！另外，就算有資格更換，都要有留意幾個注意點👇👇👇👇

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想知如何Check保養期？以及記者「實戰」登記Apple Store更換耳機的步驟，即睇下圖解說👇👇👇👇👇👇

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同場加映：AirPods Pro已成iPhone用家不二之選，雖然使用上非常方便，但很多用家都表示充電盒容易積蓄污垢，全白色設計更是突出骯髒。只要簡單的工具就可以完成清潔。

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