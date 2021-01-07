AirPods Pro牛年限量版推出！細數歷年Apple 8款罕有或炒爆的限量產品！今年Apple突然在農曆新年前推出AirPods Pro牛年限量版，全新設計的牛年emoji，刻印在AirPods上。究竟值不值得果迷們入手？究竟Apple多年以來有沒有推出過其他限量產品？

Apple突然在香港、中國、台灣及新加坡推出牛年限量版AirPods Pro，以全新設計的「牛上加牛」的emoji，鑄刻在AirPods Pro之上，非常有趣。不過都已經入手AirPods的用家，又否值得將新機入手？

AirPods Pro牛年限量版已經可以在網店及實體店購買，限量推出賣完就冇。（Apple）

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同場加映：金屬打造的AirPods Max，質感非常高貴，比起一般塑膠外殼耳機質感更好。外表就夠靚仔，但用落感覺如何？

AirPods Max值不值得大家入手？立刻為大家分享10個優點👇👇👇👇

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同場加映：AirPods Pro新增不少官方沒有說明的隱藏功能，包括尋找遺失耳機和同時連接兩個耳機，更能與Apple Watch同步操作！以下13個AirPods Pro特別的使用技巧，附上設定教學。你又知多少個AirPods的小招式呢？

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