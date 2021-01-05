AirPods Max深入評測！聖誕前Apple推出的AirPods Max至今仍然非常少貨，果迷想訂都要等到2至3月才可收貨。記者早兩個星期前將AirPods Max入手，經過呢段時間日日實測，為大家分享究竟這一台「矜貴」降噪耳機，值不值得各位果迷入手。

Apple為果迷準備的聖誕禮物「AirPods Max」，以四千多元的矜貴價推出。雖然訂價頗高，但仍不乏果迷搶購，而家想在網上訂購至少仍要等兩三個月才收到貨。記者幸而兩個星期前已將AirPods Max入手，立刻與大家分享這兩星期對AirPods Max的評測用後感。

AirPods Max的金屬質感與MacBook或其他iOS產品非常合襯（林勇攝）

金屬打造的AirPods Max，質感非常高貴，比起一般塑膠外殼耳機質感更好。外表就夠靚仔，但用落感覺如何？值不值得大家入手？立刻為大家分享13個優缺點👇👇👇👇

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同場加映：AirPods／AirPods Pro 最近加入「自動切換」，由 iPhone 改為連線到 iPad﹑iMac﹑Macbook 等。如果這功能對部分用家可能沒太大作用，甚至造成困擾，以下將教你如何關閉相關功能。

👇👇點圖放大睇如何關閉AirPods自動切換功能👇👇

👇👇👇AirPods Max／AirPods Pro出問題？模式切換不一致出現單耳降噪失靈？點圖放大睇簡單3步重設耳機解決辦法！👇👇👇

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早前Apple公布部份批次的AirPods Pro出現雜音等不同的聲音問題，官方更公布了新的更換Program讓用家登記前往Apple Store更換。究竟如何換？網上幾步簡單登記就得！

👇👇👇想知如何Check AirPods Pro的保養期？以及記者「實戰」登記Apple Store更換耳機的步驟，點按下圖放大即睇解說👇👇👇

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以上免費換AirPods Pro過程講了不到一半！想了解埋剩低換機步驟？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iPhone更新後耳機細聲了？或因這問題｜附免費換AirPods Pro教學

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