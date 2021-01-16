睡前聽歌放鬆心情應該是不少都市人的習慣。不過有時候太累，聽著聽著不小心睡著了，到第二天起床後才發現電話因播了一晚歌而耗盡電力，這種情況相信很多人都試過。如果你是iPhone用家就有幸了，因為iOS內置的時鐘App，有個小功能可以幫你自動停止播放音樂，想知道如何使用就繼續看下去！

睡覺前、乘長途車、甚至坐飛機時很多人都會聽著歌休息，不過任由電話一直播放著音樂除了會快速令電話耗電，也會影響睡眠質素。想令iPhone聰明地定時定後關閉音樂，不用下載第三方軟件都能做到。只要用手機內建的計時器設置好時間，當倒數計時完畢後就會自動停止音樂，是不是很方便！

👇👇教你瞓覺聽歌用iPhone時鐘定時停播音樂👇👇

+ 7 + 7 + 7

自iOS 14更新後，無論介面或功能都變得更加人性化。例如自動聲音識別、YouTube畫中畫功能、完全隱藏相片等，作為iPhone用家，你又知道多少個iOS 14的新功能？下面教大家26個超實用的iPhone隱藏功能，記得學起來！

👇👇下圖文就為各位細數iOS 14 26個隱藏功能以及附上詳盡教學。👇👇

+ 21 + 21 + 21

同場加映：Netflix 1月下架16套人氣劇集／動畫 白箱／愛情的溫度最後召集

新年新開始，Netflix都要清走舊戲！自12月《Sweet Home》和《今際之國的有梄》播完後，1月份Netflix上有許多知名動畫及韓劇都將會下架，當中不乏在Netflix上突然爆紅卻沒有劇情的燒柴片《家有壁爐》、韓劇《愛情的溫度》等，劇迷千萬別錯過！

👇👇【點圖放大睇】1月有邊16套Netflix動畫電視劇集即將下架？👇👇

+ 56 + 56 + 56

想知道Netflix 1月有咩人氣作品下架？千萬別錯過！請觀看完整文章：Netflix 1月下架16套人氣劇集／動畫 白箱／愛情的溫度最後召集