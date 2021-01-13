轉會Signal潮流勢不可擋！連日來相信不少人已經成功從WhatsApp過渡到Signal，不過平日用開的Sticker可能就未有咁順利全部轉去Signal了。其實只需自下載Signal電腦版，花5分鐘就能自製Signal Sticker，非常簡單。下面教大家如何手動製作貼圖，將WhatsApp Sticker全數帶去Signal吧！

Signal目前官方提供下載的貼圖只要數款，想製作Meme圖、屬於自己的Sticker，就要花少少心機動手自製。如果有製作過WhatsApp Sticker的話，相信做Signal Sticker也不會太難，因為兩者做法相近，只是現時未能直接用手機上傳貼圖包，必須經過電腦製作。

👇👇【點圖放大】3分鐘自製Signal Sticker教學👇👇

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不想自己整貼圖？第三方網站Signal Stickers提供過千個貼圖包可供下載，只要搜尋關鍵字或貼圖標籤就能找到海量貼圖。用戶亦可上載自己的Sticker與其他人分享。香港01《科技玩物》頻道記者精選15款Sticker關鍵字，當中不少是本地創作，點擊連結即打包貼圖包去Signal，快啲下載啦！

1. It's-a Me, Mario!

制作者：https://t.me/addstickers/SuperMarioStory

2. 啊嗯嗯嗯好

制作者：365.dllmy

3. SquarePants

制作者：https://t.me/addstickers/PatrickBob

4. Pepelicious

制作者：https://t.me/addstickers/SuperPepe

5. MINI BROWN & FRIENDS

制作者：Stand With Hong Kong

6. 大大與小妹--愛死你特輯

制作者：Lenus_ig

7. Plastic Thing 情侶系列 女神篇

制作者：Plastic Thing

8. 大麻成

制作者：No What'sApp Movement

9. 精，氣，神！掙扎！

制作者：健身科學家胡力威教授支持者

10. 麥兜 - 兜滿砵滿

制作者：Bliss Concepts Ltd

11. 兔兔P助 - Words

制作者：Kanahei

12. Bobby Hill

制作者：BL

13. 小肥柴

制作者：CF

14. qq鬼滅

制作者：miumiu

15. 阿婆走得快 Run Grandma Run

制作者：SOWINGHONG

同場加映：Signal必學懶人包｜教你銷毀訊息／隱藏畫面 比WhatsApp更保密

WhatsApp新私隱條款將於2月8日正式生效，用戶若不同意與Facebook共享資訊，帳號就會被刪除。不少港人因而紛紛退出群組並棄用WhatsApp，轉用斯諾登曾經推介的即時通訊工具「Signal」。比起WhatsApp，Signal可以自動銷毀訊息，又可隱藏畫面以防有人偷看，擁有超強的隱私功能，難怪會登上香港App Store下載榜首！

👇👇👇Signal懶人包【點圖放大】👇👇👇

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新手上路玩Signal有乜教學？點解要轉Signal？即睇全文：Signal必學懶人包｜教你銷毀訊息／隱藏畫面 比WhatsApp更保密

同場加映：WhatsApp用戶資料竟在Google搜尋找到 WhatsApp/fb得罪用家8件事

自從WhatsApp更改私隱政策、強迫用戶同意與Facebook共享資訊後，全球網民紛紛抵制WhatsApp，更開始蜂擁跳槽轉會到Signal。雖然今日（ 1 月 12 日）WhatsApp 於 Facebook 專頁中回應有關新私隱條例的謠言，不過仍未能釐清大眾對新私隱政策的憂慮。下文會盤點WhatsApp、Facebook得罪用家8件事。

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp同Facebook做過啲乜得罪用家？👇👇

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WhatsApp個人資料竟然係Google搜尋到？Facebook做過咩得罪用家想知發生乜事？即睇全文：WhatsApp用戶資料竟在Google搜尋找到 WhatsApp/fb得罪用家8件事