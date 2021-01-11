WhatsApp對話匯出及備份教學｜上星期四（1月7日）起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家打算「移民」至Signal。 下文會教各位如何為WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄，以及把私人或群組的對話、媒體紀錄匯出至Google Drive等雲端空間的必學步驟。

近日打開WhatsApp時，會發現有視窗要求用戶同意新的私隱條款才能繼續使用WhatsApp。如果在2021年2月8日前仍不同意，就不能繼續使用，甚至會遭WhatsApp刪除帳戶。新條款有三個大修訂，簡言之是將用戶在WhatsApp上的數據和使用習慣，與母公司Facebook共享，使Facebook能向用戶改善個人化廣告，或植入Facebook其他產品。

👇👇👇【相關圖輯】表面看WhatsApp只有三個籠統的修訂，但魔鬼在細節，下面看清有甚麼私隱資料將會被Facebook共享！點圖放大睇WhatsApp更新私隱條款8大魔鬼細節👇👇👇

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有見WhatsApp新條款霸道強硬，不少人都有移民去其他社交即時通訊平台的想法，好像香港越來越多人用的Telegram，還有Tesla行政總裁Elon Musk唱好的Signal等。

只是WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多朋友相信都想將之留底，甚至下載來紀念懷緬。以下教各位簡單5步，分別為WhatsApp內容作完整備份和匯出至第三方儲存平台。即睇：

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同場加映👍：WhatsApp5步自保防被偷／奪回帳號

WhatsApp簡易被Hack？即做5步加強保安自保，防止被駭客強搶及如何奪取賬戶教學！WhatsApp早前才公布將要強制將用戶資料與Facebook分享，已經令全城鬧爆。最近亦有不少人發現WhatsApp賬戶突然被hack、被偷，原來是WhatsApp本身其中一個設定上的小漏洞，如果用家沒有留意設定，賬戶就很易就被人盜去。

WhatsApp幾乎是每一個香港人必用的通訊軟件，當用家轉換新手機時，只需要新機插入舊的sim卡，就不難將資料過落新手機。（香港01美術部製圖）

近年就有不少駭客利用過新手機的操作小漏洞，簡單幾步就將用戶的WhatsApp賬戶盜取，利用盜取的戶口去做不法的事。

👇👇👇想自保，就一定要了解駭客究竟用什麼方法去盜戶，從而再在設定上花些少心機提高保安程度，才不易被偷。即睇駭客如何簡單地盜取WhatsApp賬戶，以及5步自保與奪回賬戶方法！👇👇👇

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以上是只部份程序！想了解完整做法？請繼續瀏覽全文👉👉👉WhatsApp設定做漏1樣輕易被Hack！即做5步驟自保防被偷、奪回賬戶

同場再加映👍：2021年7+部劈價手機大盤點

【2021手機減價】基於新冠肺炎疫情的「新常態」，連手機產品的發表周期也變化，單是 1 月已有 2～3 部新機等著上市。但亦因為如此，一些規格稍舊的機種降價亦比從前快且狠，今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。

今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。（香港01美術部製圖）

以往最先減價、減得最多的店鋪，多為坊間小店，但今次編輯搜羅的 7 部減價手機中，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。

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以上只介紹了3部！想睇晒成個劈價手機List？請繼續瀏覽全文：2021年7部劈價手機推介 Samsung Galaxy Z Flip/vivo旗艦機半價