WhatsApp新私隱條款要求用戶同意與Facebook及其旗下公司共享資訊，否則不能繼續使用，事件令大量用戶不滿，急急「移民」去Signal、Telegram等通訊軟件。有意棄用WhatsApp的朋友，別以為單單刪除手機App應用程式就足夠喔！ 因為WhatsApp帳號是綁定已經註冊的手機號碼，如今條款即將於2月8日生效，可是WhatsApp未有表示會如何刪除大量用戶帳號，如果想確保所有資料清除，建議大家先行注銷帳號喔！以下的教學對你一定有幫助。

WhatsApp帳號是綁定註冊了的手機號碼，所以刪除App都不等於清除一切資料！如果害怕個人資料會被共享至Facebook，不妨跟隨以下簡單5個步驟，即時註銷WhatsApp帳號，連帶100%清除資料。

👇👇5步註銷WhatsApp帳號👇👇

WhatsApp是港人常用通訊軟件，昔日的文字訊息、語音對話、圖片、影片、GIF等多媒體都是回憶！面對真的要注銷帳號，確實會令人心情複雜、充滿疑問，例如Android和iOS注銷帳號方法都是一樣？注銷帳號之前一定要多點了解，以免後悔！

👇👇以下有8個Q&A，棄用前必看！👇👇

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WhatsApp對話匯出及備份教學｜上星期四（1月7日）起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家更聽了Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）的呼籲「移民」至Signal。

可能你都有意「轉會」用Signal。以下本文教各位如何為WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄，以及把私人或群組的對話、媒體紀錄匯出至Google Drive等雲端空間的必學步驟。

👇👇👇【相關圖輯】表面看WhatsApp只有三個籠統的修訂，但魔鬼在細節，下面看清有甚麼私隱資料將會被Facebook共享！點圖放大睇WhatsApp更新私隱條款8大魔鬼細節👇👇👇

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以上只講了4個新條款細節，了解更多講繼續瀏覽完整全文👉👉👉WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

有見WhatsApp新條款霸道強硬，不少人都有移民去其他社交即時通訊平台的想法，好像香港越來越多人用的Telegram，還有Tesla行政總裁Elon Musk唱好的Signal等。

只是WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多朋友相信都想將之留底，甚至下載來紀念懷緬。以下教各位簡單5步，分別為WhatsApp內容作完整備份和匯出至第三方儲存平台。即睇：

👇👇👇WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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Signal 由美國公司 Open Whisper Systems 開發，雖然使用方法跟 WhatsApp 相似，可是當中有很多功能都是WhatsApp沒有的，特別是保障私隱的特殊功能，需要在下載後設定的，以下有10個功能教學，快點按入了解！

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