撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-24 07:00

網上續牌（車牌續領）3分鐘完成教學！因為疫情關係，不少公營機構（如運輸署）都因為在家工作（WFH）的關係，如要在運輸署申請任何牌照都非常麻煩。其實去年尾政府推出網上申請不同服務的方法，只需要用家申請了「智方便+」，只需3分鐘就可以網上簡易申請車輛牌照續牌。

不少車主想續領牌照，不是需要排長龍，便是不知要預約到何時才可以申請。其實最近政府推出「智方便+」的服務，令大家網上申請不同服務，包括車輛續牌等手續，只需要幾分鐘就可以完成所有申請程序，免排隊、免預約，方便得多。

運輸署最近疫情關係，暫時只接受預約，如利用網上申請服務就更加方便。（資料圖片）

👇👇 即睇網上續牌、申請車輛牌照續領步驟方法👇👇

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同場加映：「智方便」App簡單網上續牌、報稅！早前政府推出「智方便」App，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務。

👇👇3分鐘申請「智方便+」步驟方法、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

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