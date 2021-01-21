撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-21 15:39

香港再現假郵局收件短訊或電郵，偽裝成收件通知，要求收件者提供補充資料、或者甚至為「補寄」派遞不果郵件所需的郵費或關稅付款。假短訊及網站的仿真度超高，網傳多人已中伏。該類釣魚短訊連結的網站絕非香港郵政的官方網站，志在引誘受害人提供信用卡資料。本文綜合5大注意位，教你識出高仿偽冒郵局網站可疑處，防止被騙錢，亦附上香港郵政澄清公告重點。

假香港郵政收件短訊又再肆虐香港。LIHKG（連登）討論區有網民以《「突發」郵局假網呃信用卡資料》出帖，展示有關釣魚短訊內容。該類短訊或電郵會聲稱收件人的包裹因收件地址不正確而需安排再次派遞，或聲稱有包裹正在等待派遞，要求收件人點擊內附的連結至偽冒網站，以確認或提供正確收件地址。

記者昨日（1月20日）的Hotmail亦收到類似內容的釣魚郵件，同樣連結至偽冒成香港郵政「寄投易 ec-ship」服務的網站，而且仿真程度超高，收到的朋友一不留神便會「中伏」。即睇：

👇👇👇假收件短訊/電郵！點圖放大即睇記者記者收到+連登網民收到+香港郵政分享之釣魚短訊或電郵擷圖！👇👇👇

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看完上面一大堆擷圖，相信都領略到相關釣魚短訊／電郵和偽冒郵局網站有幾「伏」。騙徒或趁一年來，市民因肺炎瘟疫大舉網購口罩等防疫物資的時勢，假扮郵政局以補派包裹為名盜取信月卡資料和騙財。以下5大注意位，助你識破偽冒網站防止被騙！即睇：

👇👇👇假郵局收件短訊或電郵湧現勁伏！點圖放大即睇識破偽冒郵局網站5大要點！👇👇👇

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香港郵政於2020年12月31日公告中提醒市民，近期發現偽冒本署發出的訊息或彈出式視窗，引導受害者點擊欺詐網站的連結，慎防受騙。該等網站會要求市民提供個人及／或信用卡資料以獲取禮品或繳交款項以便安排郵件派遞。

香港郵政澄清，與該等偽冒訊息及欺詐網站並無任何關連，提醒市民切勿點擊任何該等可疑的連結或彈出式視窗，或向其提供任何個人及／或信用卡資料，或繳交任何款項。

👇👇👇假郵局收件短訊或電郵與香港郵政無關！點圖放大即睇香港郵政澄清通告5大提醒，教你識破郵費及關稅短訊騙局！👇👇👇

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資料來源：LIHKG、香港郵政

同場加映👍：Apple教你防釣魚詐騙

【iPhone／iPad 保安防盜 10 個貼士】智能手機如 iPhone 除了日常用到的Apps 功能，近年更逐漸成為不少人的付款工具，但多功能的背後，也意味著更多的安全風險。有見用戶對於 iPhone／iPad 等 iOS 裝置的保安疑慮日益加重，Apple 方面近日就發出了一份官方文件，一步一步為用戶提供手機保安的設定貼士。

Apple 官方日前以一份 20 頁的 PDF 檔案方式，以「Device and Data Access When Personal Safety is at Risk」為題，公開了大量有關 iPhone、iPad 等 iOS 裝置的保安設定。（香港01美術部製圖）

讀者可能心生疑惑，不明白甚麼是「網絡釣魚」詐騙，甚至認為自己已經「中招」；早陣子 Deliveroo 發出錯誤的優惠電郵後也引發過類似的恐慌，但其實只要了解當中的操作，釣魚詐騙也不如想像中的恐怖呢！

👇👇👇甚麼是釣魚詐騙？避免「中毒」6 大Q&A👇👇👇

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