撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

日本定格動畫《天竺鼠車車》近期突然爆紅，雖然每集只有短短2分幾鐘，且完全沒有對白，但就俘虜了不少少女心！動畫內天竺鼠車車所發出的聲音「PUI PUI」，是錄製自現實中的天竺鼠叫聲，這麼萌的聲音，真是每天聽也不會厭。下面就教大家如何將iPhone的充電提示音換成天竺鼠車車的叫聲，等你每天為電話充電時也被天竺鼠治癒一下！

iOS 14更新後，連充電時的提示聲都可以隨意自訂！只要準備好你想要聽的天竺鼠車車叫聲，跟著下面的步驟在「捷徑」APP中加入動作指令，3分鐘就可以完成。日後每當為電話充電時，就會發出「PUI PUI」的可愛聲音，為電話充電時順便也為自己充電！

今次示範的音效，取錄自動畫中一開頭天竺鼠車車的叫聲，因此需要事先手動剪裁該段聲音。按連結《PUI PUI 天竺鼠車車》可以到YouTube觀看動畫。

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iOS 14更新後，原來充電的提示聲可以調教到個人化，換言之每當電話充電的時候，就會播出自己的錄音或者其他音效聲！其實這功能的發揮性都好大，情侶之間可以自製甜蜜錄音，增加彼此生活的情趣，亦都可以是一種宣示主權的方法！當然都可以錄製一些動漫金句，施展電系魔法中二病！本文將會一步步指導，如何自設充電提示聲！

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