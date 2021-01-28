撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-28 16:29

近日身邊朋友越來越人轉會Signal，但不少人都會煩惱如何將WhatsApp的Sticker打包走。現時Signal雖然可以讓用戶上傳自製的Sticker，但就需要下載電腦版Signal才能匯入貼圖包，做法不複雜，但有點麻煩。其實用手機下載第三方應用程式，也能將Sticker包轉到Signal，比起官方途徑更方便！

相信大家的WhatsApp內一定有不少「珍藏」Sticker，無論是自製或是朋友傳過來的，都很希望在轉到Signal時能同時帶走這些貼圖。之前就教過大家用Signal電腦版匯入貼圖包，但用電腦版始終不及用手機直接上傳方便。今次就教各位iPhone用戶下載第三方應用程式「Signal Stick」，將自製的貼圖包用手機匯入到Signal。

不過要留意並不是所有Sticker都能轉換到Signal，只有自己製作或有貼圖包的JSON檔（.json）才能轉換，例如是透過自製貼圖APP「WSTicK」製作的貼圖包，就能將Sticker分享到Signal。如果想將朋友傳過來零散的貼圖用手機直接轉入Signal，暫時就未能做到！

👇👇【點圖放大】iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

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同場加映：Signal 15款人氣Sticker一鍵下載 教你自製Sticker教學3分鐘完成

轉會Signal潮流勢不可擋！連日來相信不少人已經成功從WhatsApp過渡到Signal，不過平日用開的Sticker可能就未有咁順利全部轉去Signal了。其實只需自下載Signal電腦版，花5分鐘就能自製Signal Sticker，非常簡單。下面教大家如何手動製作貼圖，將WhatsApp Sticker全數帶去Signal吧！

👇👇【點圖放大】3分鐘自製Signal Sticker教學👇👇

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不想自己整貼圖？第三方網站Signal Stickers提供過千個貼圖包可供下載，只要搜尋關鍵字或貼圖標籤就能找到海量貼圖。用戶亦可上載自己的Sticker與其他人分享。香港01《科技玩物》頻道記者精選15款Sticker關鍵字，當中不少是本地創作，點擊連結即打包貼圖包去Signal，快啲下載啦！

1. It's-a Me, Mario!

制作者：https://t.me/addstickers/SuperMarioStory

2. 啊嗯嗯嗯好

制作者：365.dllmy

3. SquarePants

制作者：https://t.me/addstickers/PatrickBob

4. Pepelicious

制作者：https://t.me/addstickers/SuperPepe

5. MINI BROWN & FRIENDS

制作者：Stand With Hong Kong

6. 大大與小妹--愛死你特輯

制作者：Lenus_ig

7. Plastic Thing 情侶系列 女神篇

制作者：Plastic Thing

8. 大麻成

制作者：No What'sApp Movement

9. 精，氣，神！掙扎！

制作者：健身科學家胡力威教授支持者

10. 麥兜 - 兜滿砵滿

制作者：Bliss Concepts Ltd

11. 兔兔P助 - Words

制作者：Kanahei

12. Bobby Hill

制作者：BL

13. 小肥柴

制作者：CF

14. qq鬼滅

制作者：miumiu

15. 阿婆走得快 Run Grandma Run

制作者：SOWINGHONG

怕麻煩唔想自己整Sticker？想一鍵打包走Signal嘅Sticker？即睇全文：Signal 15款人氣Sticker一鍵下載 教你自製Sticker教學3分鐘完成