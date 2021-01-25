撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-25 17:15

Signal 的用戶人數越來越多，雖然對私隱的有充足的保障，不過功能上仍有不少可以改善的地方。Signal 最近就更新了 5.3 版本，終於加入用戶期待已久的自 Wallpaper 功能，以及其他改善用戶體驗的系統。

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其他新功能

Signal 5.3版本除了以上5大重點更新外，Signal 群組也加入了實用的預覽（Preview）功能。以及進行語音通話時自動暫停下載附件等。不過使用 Signal 對話時，會出現 Lag 的情況就沒有太大改善，希望下個版本可以針對這方面再加以改進。

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