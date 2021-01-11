WhatsApp新私隱條款將於2月8日正式生效，用戶若不同意與Facebook共享資訊，帳號就會被刪除。不少港人因而紛紛退出群組並棄用WhatsApp，轉用斯諾登曾經推介的即時通訊工具「Signal」。比起WhatsApp，Signal可以自動銷毀訊息，又可隱藏畫面以防有人偷看，擁有超強的隱私功能，難怪會登上香港App Store下載榜首！

Signal 由美國公司 Open Whisper Systems 開發，雖然使用方法跟 WhatsApp 相似，可是當中有很多功能都是WhatsApp沒有的，特別是保障私隱的特殊功能，需要在下載後設定的，以下有10個功能教學，快點按入了解！

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雖然Signal的隱私度高功能，不過身邊人的使用度高都是相當重要。近日《LIHKG討論區》有網民鼓勵港人可以分3階段使用Signal，第一階段是鼓勵身邊人安裝Signal，第二階段就是開啟Signal group，第三階段繼續鼓勵餘下的人安裝，讓Signal成為港人常用的通訊軟件，形成Signal「移民潮」。

網民發起香港人一同轉用Signal的方法。（LIHKG討論區截圖）

同場加映👍：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF

WhatsApp對話匯出及備份教學｜上星期四（1月7日）起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家更聽了Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）的呼籲「移民」至Signal。

可能你都有意「轉會」用Signal。以下本文教各位如何為WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄，以及把私人或群組的對話、媒體紀錄匯出至Google Drive等雲端空間的必學步驟。

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有見WhatsApp新條款霸道強硬，不少人都有移民去其他社交即時通訊平台的想法，好像香港越來越多人用的Telegram，還有Tesla行政總裁Elon Musk唱好的Signal等。

只是WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多朋友相信都想將之留底，甚至下載來紀念懷緬。以下教各位簡單5步，分別為WhatsApp內容作完整備份和匯出至第三方儲存平台。即睇：

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