撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-29 19:24

相信不少打工仔都遇過放工時間被上司急Call，叫你馬上電郵傳送文件給他看。如果剛好在街上未能馬上回到公司沒有電腦用，真的很麻煩。其實只要懂得用iPhone內建的備忘錄功能，不但能掃描文件、建立電子簽名、還能將手上的實體文件，轉換成PDF檔案傳送給其他人，數分鐘便能滿足上司要求，非常方便！

現時有不少文件都透過網上傳送完成，不過每次都要將文件列印、簽署、再上傳回電腦才能傳送出去，萬一身邊沒有電腦和列印機就真的很麻煩。

如果你是iPhone用家，其實可用iPhone內建的「備忘錄」掃描功能，將文件掃描後直接傳到電話中。不要看少iPhone，其掃描出來的文件意外的非常清晰，一點也不輸給影印機！掃描到電話中的文件，更可加上電子簽名，文件更會自動轉換成PDF檔案，方便用家傳送或列印，最重要是這個方法，不需下載第三方的應用程式都能輕鬆完成。

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日本定格動畫《天竺鼠車車》近期突然爆紅，雖然每集只有短短2分幾鐘，且完全沒有對白，但就俘虜了不少少女心！動畫內天竺鼠車車所發出的聲音「PUI PUI」，是錄製自現實中的天竺鼠叫聲，這麼萌的聲音，真是每天聽也不會厭。下面就教大家如何將iPhone的充電提示音換成天竺鼠車車的叫聲，等你每天為電話充電時也被天竺鼠治癒一下！

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