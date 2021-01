撰文: 蔡浩騰 最後更新日期: 2021-01-28 07:01

Android手機遺失後尋回教學|現今的智能手機功能繁多,除了溝通,甚至涵蓋衣、食、住、行各方面,一但遺失手機,將是令人頭痛的麻煩。但其實兩大智能系統 -iOS、Android 都有其專用的尋找手機功能,今次就教大家利用電腦/手機尋找遺失的 Android 手機,各位快快學起來未雨綢繆。

8步學識《Find My Device》尋找失蹤的 Android 手機

為了讓用戶更快地找回自己的智能手機,iPhone 方面有「Find My iPhone」功能,而如果閣下用的是 Android 手機的話,其實也有專用的「Find My Deivce」功能可用,以下《香港01》科技玩物頻道記者就為大家準備簡易教學,只需8個步驟,就可遙距與手機連線,大大提升尋回機會。

《Find My Deivce》功能為大多數品牌的 Android 手機都適用,而且只要身邊有手機/電腦都可以用到(圖 Google)

順帶一提,在 Google Play Store 上亦有《Find My Device》的 App 下載,操作亦與網頁版一樣,但安裝後可以省去上述的頭幾個步驟,建議各位 Android 用戶都可以預先下載,需要時助人自助。

雖說操作一樣,但原生App 的操作速度會快一點,有助遺失手機的人更快尋回裝置(圖 Google Play)

