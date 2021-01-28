撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-28 07:01

Android手機遺失後尋回教學｜現今的智能手機功能繁多，除了溝通，甚至涵蓋衣、食、住、行各方面，一但遺失手機，將是令人頭痛的麻煩。但其實兩大智能系統 －iOS、Android 都有其專用的尋找手機功能，今次就教大家利用電腦／手機尋找遺失的 Android 手機，各位快快學起來未雨綢繆。

8步學識《Find My Device》尋找失蹤的 Android 手機

為了讓用戶更快地找回自己的智能手機，iPhone 方面有「Find My iPhone」功能，而如果閣下用的是 Android 手機的話，其實也有專用的「Find My Deivce」功能可用，以下《香港01》科技玩物頻道記者就為大家準備簡易教學，只需8個步驟，就可遙距與手機連線，大大提升尋回機會。

《Find My Deivce》功能為大多數品牌的 Android 手機都適用，而且只要身邊有手機／電腦都可以用到（圖 Google）

👇👇👇按圖放大看 Android《Find My Device》詳細使用步驟👇👇👇

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順帶一提，在 Google Play Store 上亦有《Find My Device》的 App 下載，操作亦與網頁版一樣，但安裝後可以省去上述的頭幾個步驟，建議各位 Android 用戶都可以預先下載，需要時助人自助。

雖說操作一樣，但原生App 的操作速度會快一點，有助遺失手機的人更快尋回裝置（圖 Google Play）

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除了手機會遺失，手機內的資料亦很容易成為不法之徒的目標，Apple 官方日前以一份 20 頁的 PDF 檔案方式，以「Device and Data Access When Personal Safety is at Risk」為題，公開了大量有關 iPhone、iPad 等 iOS 裝置的保安設定，只要跟足指示可即時提升 iPhone 的保安系數。

👇👇👇按圖看 iPhone／iPad 保安防盜10招圖文詳細👇👇👇

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