撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-02-01 10:36

iPhone「尋找」App遙控AirPods播聲定位失蹤耳筒教學｜使用AirPods最怕就是跌了一邊耳筒，要是行山時丟失在草叢或石堆中，肉眼難以找出。幸好，iPhone能夠以「尋找」App偵測遺失AirPods耳筒。廢話少講，即睇教學！

👇👇👇iPhone「尋找」App遙控遺失AirPods播放聲音！點圖放大即睇5步偵測失蹤耳筒👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

資料來源：Apple

同場加映👍iPhone iOS 14.4兩步轉移HomePod mini聽歌教學

HomePod／HomePod mini／iOS 14.4更新，iPhone轉移接手聽歌新功能實測！早前iOS 14.4更新推出，當中與HomePod／HomePod mini連動的轉移聽歌（接手）功能正式推出，可以iPhone聽歌時，毋須操作簡單2步就可以即時轉移歌曲至Homepod上繼續聽歌。

最近iOS 14.4更新，同時亦更新了HomePod mini／HomePod，加入對應U1晶片（超寬頻技術）的iPhone 11／12空間感應功能。簡單兩步就可以將iPhone聽歌音樂，轉移至HomePod mini／HomePod上「接手」聽歌。（香港01美術部製圖）

HomePod mini去年年尾推出大為熱賣，七百多元的價錢，算是近年Apple最抵玩、最高性價比的產品。近月貨源穩定了不少，要入手並不困難，相信已經不少果迷都已經將它入手。最近iOS 14.4更新，同時亦更新了HomePod mini／HomePod，加入對應U1晶片（超寬頻技術）的iPhone 11／12空間感應功能。簡單兩步就可以將iPhone聽歌音樂，轉移至HomePod mini／HomePod上「接手」聽歌。

👇👇👇即睇HomePod mini／HomePod接手iPhone聽歌示範，以及如何為HomePod升級教學👇👇👇

以上只是不到一半程序！想睇晒完整步驟，請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iOS 14.4 HomePod mini｜兩步轉移聽歌教學 附HomePod更新方法