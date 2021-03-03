YouTube Premium 家庭方案設定｜「妳大老遠跑來這裡，就因為我攻擊妳的村莊？」」除了這幾個月來不停聽到的《Coin Master》廣告，相信各位常常流連於 YouTube 睇片的用戶，都經常受到各式廣告的困擾。
要享受無廣告的 YouTube 體驗，最簡單直接的方法就是「課金」－ 訂閱 YouTube Premium 服務。嫌每月＄68 太貴？其實只要有「家人」，每月就可以省下更多金錢啦！
YouTube Music 以及 YouTube Premium 在 2019 年年尾已經正式登陸香港（蔡浩騰 攝）
免廣告外享YouTube Music服務
YouTube Premium 的家庭方案月費為＄98，以 6 個人的「家庭」計，人均只需要＄16 左右，除了享受無廣告的 YouTube 影片觀看體驗，更有曲庫超大的 YouTube Music 串流音樂服務，設定步驟亦比想像中更為簡單，不消 5 分鐘已經可以設定完成👇👇👇
香港6大串流音樂平台價格、功能評比
如果只是想要聽歌，對無廣告 YouTube 需求不大的用戶，大可以選擇＄88 月費的 Youtube Music 家庭方案。另外除了 YouTube Music 以外，香港尚有 5 個串流音樂平台選擇，與 YouTube Music 同樣有＄88／6人家庭方案的有 Apple Music 以及 Spotify。以下為大家帶來 6 大串流音樂平台的價格，作參考之用👇👇👇
想比較6大音樂Apps賣點？按此繼續閱讀👉Apple Music、Spotify月費貴又功能少？香港6大串流音樂Apps評比
同場加映：YouTube 手機版 5 大實用秘技
Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇
按此繼續閱讀：YouTube手機App睇片5個功能必學！教你一掃變全屏、關閉自動播放