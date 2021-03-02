撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-02 17:00

以一張相片6MB來計算，一部128GB的手機大約可以儲存2萬張相片。你有想過如果要儲存100萬幅相片或影片，需要多大的容量嗎？學會了一招，每名iPhone用戶都可以在不佔手機位置的情況下，免費獲得100萬幅相片儲存空間！

作為iPhone用家一定知道iCloud的儲存空間有多重要，沒有它，手機資料就會全遺失。不過手機空間有限，Apple提供給每位用戶只有5GB免費的iCloud儲存空間，對於喜愛用iPhone拍攝的用家來說非常不足。

去年Google Photos宣布今年6月1日起，不再提供免費無上限的儲存服務，令不少用家怨聲載道。其實iOS中的「共享相簿」可以讓iPhone用戶免費多儲100萬張照片或影片，而且不會佔有iCloud的容量，還能騰出手機空間，重點是完全免費不用下載第三方的雲端程式。

如果你沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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當然，世界上沒有免費午餐，不然就沒有人會購買iCloud服務了。想使用「共享相簿」儲存相片也有一定的限制，包括每日上傳照片數量有上限。不過對於一般用家來說，其實也不算太大的限制，「共享相簿」非常足夠一般使用。使用前記得先看清楚有甚麼限制！

👇🏻👇🏻「共享相簿」儲存限制【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

同場加映：Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB

Google Photos（Google 相簿）可謂是近年來最多人使用的 Google 服務之一，最大原因在於其免費相片備份功能，根據 Google 最新數字，目前每週上載到 Google Photos 平台的的新相片和影片數量多達 280 億。 但這個數字於未來可能會有所下降，因為 Google 就在不久前宣布：Google Photos 的免費無限相片、影片上傳服務將會步向終結。

👇👇不用 Google Photos 用甚麼？4個免費雲端平台推介👇👇

不用 Google Photos 用甚麼Drive儲存相片好？請觀看完整全文：Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB

同場加映：iPhone內建APP「備忘錄」 一鍵掃描文件轉PDF 還可加入電子簽名

相信不少打工仔都遇過放工時間被上司急Call，叫你馬上電郵傳送文件給他看。如果剛好在街上未能馬上回到公司沒有電腦用，真的很麻煩。其實只要懂得用iPhone內建的備忘錄功能，不但能掃描文件、建立電子簽名、還能將手上的實體文件，轉換成PDF檔案傳送給其他人，數分鐘便能滿足上司要求，非常方便！

👇🏻👇🏻【點圖放大睇】打工仔必學用iPhone備忘錄處理文件👇🏻👇🏻

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打工仔必識用備忘錄處理文件，以後老細叫到即刻搞點！請觀看完整全文：iPhone內建APP「備忘錄」 一鍵掃描文件轉PDF 還可加入電子簽名