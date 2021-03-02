撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-02 16:36

iPhone 13 傳聞不斷，f/1.8超廣角鏡﹑120Hz 螢幕更新率﹑瀏海縮窄等。近日，著名分析師郭明錤公開最新報告，分享 2021 年至 2023 年 iPhone 產品的預測，除 iPhone 13 外，更包括盛傳的摺疊螢幕 iPhone 和第三代 iPhone SE。

👇👇郭明錤新 iPhone 9大預測 iPhone 13規格升級 預測摺Ｍon iPhone 推出時間👇👇

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摺Mon iPhone 是否可以在郭明錤預測的時間推出，重點還在於 Apple 能否盡早解決摺疊關鍵技術，以及能否量產。郭明錤更有報告到提到，2023 年 Apple 有機會推出無打孔﹑無瀏海的 iPhone，同時加入傳聞已久的屏下指紋，相信全屏 iPhone 也是果迷非常期待的外型設計。

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資料來源：ＭacRumors

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