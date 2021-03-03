撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-03 08:00

如果讓你回顧一下自己曾經使用過的手機，你對哪一款印象更為深刻。在智能手機快速發展的10年裏，手機的形態也發生了翻天覆地的變化，手機形態的改變同樣反映了功能設計上的取捨。今天我們就來一波回憶殺，盤點那些手機上消失的功能組件。

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可拆卸電池與手機一體化設計的矛盾

可拆卸電池是功能機時代的產物，一般手機出廠時基本都會配備2塊電池供用戶輪番使用。用戶出門時也只需要多拿兩塊電池做備用即可，手機充電頭、充電線這類設備並不是出門必帶的。

為了方便手機充電，萬能充電器特別受用戶歡迎，因為只要家中有這樣的一個萬能充，就可滿足家中所有手機的充電問題。但是，2007年，蘋果推出第一款iPhone手機，不僅打開了智能手機時代的大門，而且讓可拆卸電池逐漸退出了歷史舞台。

隨着手機內部元器件的集成越來越複雜，手機一體化設計的趨勢受到更多手機廠商的認可，直到現在幾乎所有智能手機都採用不可拆卸式電池設計。

當然，對於我們用戶來講，不可拆卸電池設計提升了用戶的體驗。首先，手機的設計更為一體化，防塵防水性能大幅增強，甚至IP68級防塵防水成為了部分旗艦手機的標配；另外，手機安全性更高，手機電池不用反覆拆換，進一步減少了手機的故障率，同時有效避免用戶使用第三方劣質電池造成安全隱患。

除此之外，採用不可拆卸電池可以讓內部空間設計更為緊密，電池和主板貼合度更高，設計師可以進一步控制機身厚度，手機更加輕薄美觀。當下，手機鋰電池技術已經非常成熟，高功率快充逐漸普及，百瓦快充可以在十幾分鐘內將一部4000mAh電池容量的手機完全充滿。不得不說，可拆卸電池淡出人們視野，正是新舊技術交替的一個縮影。

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手機儲存卡慢慢淘汰 大容量儲存機型成為主流

SD卡由日本松下、東芝及美國SanDisk公司於1999年8月共同開發研製。大小猶如一張郵票，重量極輕，但卻擁有高記憶容量、快速數據傳輸率以及很好的安全性。現在我們談到擴展卡，一般就指手機儲存卡。

早在功能機時代，手機內容的支持遠沒有現在豐富，用戶買來手機除了用於打電話、發短信，其他更多的場景就是聽音樂。手機不需要內置大容量的儲存空間，但是隨着使用場景的增多，用戶需要更大的儲存用來存放照片、視頻或歌曲等內容，儲存卡就開始流行起來，新買的手機基本都附帶一張儲存卡，如果儲存不夠用，那就需要額外購買一張儲存卡。

其實，不僅是功能機，智能手機發展初期，手機儲存空間都不算大，一部分原因是上游供應鏈的技術原因，另一方面的原因就是手機廠商為控制成本。大約在2年前，市面上很多手機品牌推出的千元機，其中的入門款搭載32GB閃存的一抓一大把，甚至部分機型還是以16GB閃存起步。

但是，隨着上游供應鏈技術的成熟，儲存成本開始降低，同時用戶對玩大型遊戲、視頻拍攝等需求的場景要求越來越高，這也倒逼着手機市場開始推出大儲存容量的機型，甚至有高端旗艦已經配備有1TB儲存空間（三星S10系列、堅果R1）。閃存技術的發展，逐漸淘汰了儲存卡這一組件，目前市面上主流的旗艦，基本都不再支持拓展儲存卡功能。

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實體鍵盤的消亡 觸屏時代的開端

早期功能機時代，受技術限制，用戶操作手機都需要用到實體按鍵，幾乎所有手機的設計都採用上方功能鍵，下方數字鍵的佈局。iPhone的全球熱銷，使得手機加速邁進了觸屏時代，所有的實體按鍵操控，都變為屏幕上的點按、滑動操作。

實體按鍵的消失為全面屏手機時代的到來奠定了基礎，即使是功能機時代的老用戶，也都已經習慣了屏幕觸控操作的邏輯。當然，市面上也有部分品牌為突顯差異化，滿足特定用戶的需求，依舊採用實體按鍵設計，像8848手機、摩托羅拉等等，其他的則就剩一眾老年機型了。

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最後

除了以上消失的組件，還有很多的手機功能組件正在消失。3.5mm耳機接口逐漸消失，側面反映出TWS無線藍牙耳機的快速發展；前置攝像頭的「消失」，讓真全面屏手機時代加速到來。其他還有像Type-C接口替代Micro-USB，我們不得不感歎，手機的發展速度是驚人的，未來手機究竟是什麼樣子的，我們無法定論，但可以肯定的是，手機使用體驗將會越來越好。畢竟，我們現在正在使用的功能組件，對於未來而言也是過去。

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