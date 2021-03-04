撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-04 16:37

《馬娘》手遊免費VPN教學｜由日本 Cygames 開發的手機遊戲《馬娘》在2月尾正式推出，因為人設精美、玩法獨特，即時引起動漫迷注意。 不過因為 Cygames 方面將《馬娘》的手遊設為日本國內限定，身處香港的手機遊戲迷就需要一點小撇步、「跨區」到日本進行遊戲啦！

下載日本限定遊戲、iOS／Android 帳號轉區

與很多日本推出的手機遊戲一樣，《馬娘》由於伺服器負荷、代理版權等因素，遊戲由推出起都不會在日本 Store 以外的地方上架。但香港玩家其實只需要一個日本版的 Apple App Store／Google Play 帳號，就可以安裝到日本 Store 的遊戲。

iOS App Store 轉日服教學

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的Apple ID，在地區選擇日本便可；課金時亦可以使用香港信用卡👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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Android Google Play轉日服教學

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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當然Android也有一個方法，就是在第三方平台直接下載日版遊戲的apk；不過官方平台（Google Play）以外的apk，有可能被植入惡意程式或木馬，安裝後可能造成個人資料外洩等問題，真要使用的話，請自行衡量風險。

按此閱讀更多👉👉LoL Wild Rift英雄聯盟激鬥峽谷公測 Android/iOS日服註冊教學

9步設定用免費 VPN 轉區連線玩《馬娘》

某些遊戲對 IP 限制較寬鬆，只在首次遊玩時循例「檢查」一次 IP，往後就不需再以連接 VPN 登入；但有部份遊戲的則較為嚴謹，規定所有的載入資料程序均要以日本 IP 登入，而恰巧《馬娘》就是屬於這一類，以下就為大家帶來一個不用付費的 VPN 方案，《香港01》科技玩物的記者已經親自測試過，在遊戲時都可以保持穩定 VPN 連線。

👇👇👇按圖放大看免費 VPN 轉區 9 步設定步驟👇👇👇

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最後仍然需要提醒一下大家，免費 VPN 用於跨區雖然方便，但由於連接的是不明人士提供的伺服器，連線中傳輸的資料會有被人截取的可能性，故在遊戲以外，注意盡量不要進行信用卡交易或是網上銀行登入等操作，以免遭黑客之難。

6 個付費跨區VPN推介（附消委會報告評分）

如果有能力的話，當然是選擇有信譽的付費 VPN，除了安全更有保障，伺服器的選擇也較多、較穩定，價錢方面如果有優惠的話，其實每月月費都不過是十數元港幣，以下就為大家推介 6 個有著跨區功能的付費 VPN 服務，以及早前香港消委會報告中給予它們的評分👇👇👇

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同場加映：2018～20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。



***資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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按此繼續閱讀：30部旗艦手機2021年回收價 iPhone最保值 哪品牌手機是貶值王？