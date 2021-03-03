撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-03 17:45

外媒報道，從 iOS 14.5 和 iPadOS 14.5 開始，用戶將能夠使用蘋果內置的 Find My（查找我的）應用跟蹤選定的非 Apple 品牌產品，如 Beats 耳機和即將推出的Belkin無線耳機。

為了準備推出這一功能，今天，在 Find My 應用中默認可見一個新的 「Items（物品）」標籤。此前，只有通過在 iPhone 或 iPad 上的 Safari 中切換開發者設置或輸入 URL 方案 「findmy://items」才能訪問這個選項卡，但現在所有運行最新測試版的用戶都會自動出現。

蘋果傳聞已久的 AirTags 物品追蹤器預計也將通過 Find My 應用中的 「Items（物品）」標籤進行管理。

與 Tile 類似，AirTags 預計將幫助用戶追蹤他們的個人物品，例如他們的背包或行李箱，當用戶與被標記的物品分離時，他們會在蘋果設備上收到推送通知。AirTags 預計將支持 UWB 超寬帶，以提高定位精度，通過 Find My 應用找到亂放的物品，還有有用的增強現實功能。

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據報道，Tile 正計劃推出自己的 UWB 物品追蹤器，與 AirTags 競爭。

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