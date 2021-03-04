撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-03-04 07:41

不經不覺就到 3 月，今個月究竟會有什麼新機發布？以下落來我們會為大家逐一介紹。

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港版

小米 11 港行發布有期

作為品牌年度旗艦，小米 Mi 11 以 Snapdragon 888 5G SoC 平台、2K 解像度 120Hz 四曲面 OLED 螢幕，跟 1.08 億像素主鏡頭作為賣。而就我們消息小米 11 港行將於3月上旬正式登錄香港。

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+ 10 + 10 + 10

國際版

REDMI Note 10

小米官方宣布 REDMI Note 10 將於香港時間3月4日在網上發布，而該機實頗有機會在港現身。今早官方就確認紅米 Note 10 將會配備 1.08 億像素感光元件主鏡頭，另備有 120 Hz 刷新率屏幕。其他規格方面，預計 Redmi Note 10 系列或配備高通 Snapdragon 750G 5G SoC，螢幕部份則可能用上具備高畫面更新率功能的 LCD 面板。

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+ 21 + 21 + 21

ASUS ROG Phone 5

Asus 宣布將於3月10日晚上7點正式發布該機，官方更強調新機備有一流的屏幕、音效及性能，絕對滿足遊戲玩家的需要。

據現有資訊 ROG Phone 5 機身外型大致沿用 ROG Phone 3 設計，差別在機背增設了類似 Anime Matrix 燈效設計；規格部份手機將配備 6.78 吋 OLED 螢幕，採用 Snapdragon 888 5G SoC、「滿血版」LPDDR5 RAM 跟 UFS 3.1 儲存，內置 6,000mAh （雙電池組合）電池並對應 65W 閃充。

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+ 15 + 15 + 15

realme GT

作為 OPPO 副線品牌 realme 早在上年正式登港，而在今年3月4日於會在內地發布旗下首部搭載驍龍888 的旗艦手機 realme GT。

根據realme 徐起在微博的介紹，GT 為英文 Grand Touring 的縮寫，這是高性能跑車的代名詞，而 realme GT 的定位偏向遊戲，並會在性能、屏幕及續航力各方面帶來極致的體驗，GT 這代名詞實非常適合此旗艦的定位。

紅魔遊戲手機 6

官方宣布將於3月4日舉行發布會，屆時將會發布期待已欠的紅魔手機 6，根據官方資料透露，紅魔手機 6 配備 165 Hz 高刷新率屏幕，這將會比其他旗艦更來更佳的屏幕體驗。

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