撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

復古仿菲林相機App《Dispo》繼《Clubhouse》爆紅，上架一個月內就破百萬下載量！其實坊間都有些復古相機 App，可以做出漏光效果，模擬菲林相機曬相，或者影成即影即有，連韓星BLACKPINK、歐美歌手Selena Gomez、Gigi Hadid都玩過！

姜糖們，不妨用手機自製完姜濤的即影即有，然後拿去列印，再貼在位子，就可以日對夜對姜B，成為最強姜糖。（IG@keung_show）

近期流行的菲林相機由幾百元到過千元不等，不過手機只要下載復古菲林相機 App，同樣做到漏光特效濾鏡！其實《Dispo》是繼《Clubhouse》之後爆紅的App，它不只仿照菲林相機，更是一個社交平台，玩法有點像IG，用家可以分享自己影的菲林相，然後結識其他用家。

雖然《Dispo》App是免費下載，不過想加入，就等同加入《Clubhouse》一樣困難！下載《Dispo》之前，不妨先看看以下5大重點。

👇👇👇👇👇👇《Dispo》App的5大重點！👇👇👇👇👇👇

雖然《Dispo》爆紅，不過因為邀請制而未必人人玩到！如果想影出復古感的照片，加入雜訊特效，又或者想成為最強「姜糖」，自製出姜濤的即影即有，就要看看以下5款復古相機App！當中App就連韓星BLACKPINK、歐美歌手Selena Gomez、Gigi Hadid都有玩過，絕對是心水推薦！

👇👇👇👇👇菲林復古相機5大免費App推薦👇👇👇👇👇

+ 36 + 36 + 36

同場加映：YouTube無廣告+音樂任聽月費$16有交易 9步設定Premium家庭方案

YouTube Premium 家庭方案設定｜YouTube Premium 的家庭方案月費為＄98，以 6 個人的「家庭」計，人均只需要＄16 左右，除了享受無廣告的 YouTube 影片觀看體驗，更有曲庫超大的 YouTube Music 串流音樂服務，設定步驟亦比想像中更為簡單，不消 5 分鐘已經可以設定完成👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

除了 YouTube Music 以外，香港尚有 5 個串流音樂平台選擇，與 YouTube Music 同樣有＄88／6人家庭方案的有 Apple Music 以及 Spotify。以下為大家帶來 6 大串流音樂平台的價格，作參考之用👇👇👇

想知更多的內容，即睇全文：YouTube無廣告+音樂任聽月費$16有交易 9步設定Premium家庭方案

同場加映：5G Plan 2021｜中移動／3香港／csl／SmarTone／1O1O邊間最抵用？

【5G月費計劃比併｜2月更新】《香港01》科技玩物記者就搜羅中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的所有5G月費Plan，方便大家一文睇清所有月費優惠及價錢！以下是5大電訊商最新5G Plan的優惠及注意點，方便大家進一步了解詳細內容。

👇5G Plan詳細內容：中國移動、3香港、csl【點圖放大看】👇

+ 19 + 19 + 19

👇5G Plan詳細內容SmarTone、1O1O【點圖放大看】👇

+ 8 + 8 + 8

想知更多的內容，即睇全文：5G Plan 2021｜中移動／3香港／csl／SmarTone／1O1O邊間最抵用？

同場加映：日本節目教用App SNOW、SODA一鍵瘦臉 女生必學8招自然修圖術

《松子不知道的世界》節目中，日本妹ひかりんちょ及久留栖るな不單只親身示範如何修圖修到最自然，更分享拍照時值得注意的地方和小秘技！只要學識這8招自然修圖術，即使要執走路人或者美化天空都可以一下子就做得到！

👇👇👇8招自然修圖術【點圖放大睇】👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

相信女生們都會想將自拍修圖到最自然，其實節目中ひかりんちょ及久留栖るな都提及過女生必備的修圖免費App，到底哪個最受日本女生歡迎？修圖達人快點看看吧！

👇👇👇自訂主題風格教學【點圖放大睇】👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

想知其餘的App及技巧，即看全文：日本節目教用App SNOW、SODA一鍵瘦臉 女生必學8招自然修圖術