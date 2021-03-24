Android手機Gmail、Chrome狂閃退、彈apps？簡單5步永久解決

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-24 13:50

Android手機Gmail、Chrome狂閃退、彈apps？免刪文件、簡單5步永久解決！早前不少Android用家發現Gmail、Google Chrome等apps不能打開、一開即閃退或彈apps，不知為何事。原來早前Google在更新某一些元件時，出現bugs而導致不少apps不能運行，無論是Samsung等第三廠、或Google親生仔手機都未能幸免。官方最近就釋出方法，永久解決此問題，究竟如何做？下文詳盡解說。

不少Android用家昨日（3月23日）發現Gmail、Chrome等apps不能使用，瘋狂閃退或彈apps，原來是某一些系統內某些程式中bugs而導致這情況出現。之前有一些用家指只需要刪除某些元件就可以暫時解決問題，其實官方剛釋出了新方法，可以永久解決這個彈apps問題，想知如何做？立刻睇下文解說。

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同場加映：外國統計網站Sensor Tower向來都有收集統計手機遊戲的下載量及課金數據，早前就＼公布了2021年2月份全球手遊營收及下載量數據。

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同場加映：和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到。

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