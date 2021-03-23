撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-23 17:06

iPhone 13 11個傳聞整理：Samsung 120Hz LTPO螢幕、屏下指紋，甚至推出日都有傳聞流出！每年Apple旗艦手機iPhone預計年末推出，但已經不少多方面有關iPhone 13的消息，包括新功能及推出日。今次就為大家整理11個最新iPhone 13有關傳聞，由外觀、功能甚至推出日都有，好讓各位果迷「望梅止渴」。

iPhone 13或iPhone 12s的傳聞不時都會流出，不過近期很多著名分析師都為iPhone 13爆料，由外觀、功能、相機以及推出日都有，而且有不少網民就以這些傳聞資料製作電腦渲染圖，好讓大家先行欣賞新機的外觀。

iPhone 13設計圖片（圖片來源：LetsgoDigital）

👇👇即睇11個iPhone 13／12S的傳聞整理👇👇

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