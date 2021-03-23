撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-23 17:51

小米POCO F3、X3 Pro 發表｜2021年首季小米旗下三大品牌都有大動作，繼小米、紅米之後，連向來以性價比為主力賣點的品牌 POCO，稍早前亦舉行新品發布會，除了將眾人期待的 Redmi K40 國際版本 － POCO F3 帶來以外，更驚喜地發布了一部性價比不惶多讓的平價旗艦 POCO X3 Pro。

POCO X3 Pro 7 大賣點｜規格更強、抵玩依然

比起「換名轉生」的 POCO F3，在 POCO 新機發布會上登場的 POCO X3 Pro 絕對更值得留意。

對比上年推出的 POCO X3 NFC，POCO X3 Pro 不單在規格上有變，也推出了新的機身顏色（圖 小米）

既然在名字上加上了「Pro」的名號，大家應該明白它是上年尾 POCO 發售之中階平價機 POCO X3 的一部「加強版」，其主要提升位在於處理速度，但就保留了若干 POCO X3 的優點，令其成為 2021 年頭最抵玩的一部旗艦機種。

👇👇👇按圖放大看 POCO X3 Pro 7 大規格／賣點👇👇👇

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POCO 2021 首季新機 － POCO F3、POCO X3 Pro 規格

就如之前提及，除了上面的 POCO X3 Pro 之外，是次登場的新機還有 POCO F3，不過它就只是將月前於中國內地發布的 Redmi K40 換名之後變成國際版推出的，在規格上並沒有多大變化，倒是機身設計上多了一個 POCO 近年愛用的金屬藍色，再印上大大個 POCO 商標。

👇👇👇按圖放大看 POCO 2021 年 3 月新機規格列表👇👇👇

POCO F3、X3 Pro 兩部機主打＄2000價位就可以買到旗艦級體驗，在目前的手機市場算是性價比最傑出的機種之二。

按照慣例，這兩部機種有很大機會在香港市場推出，然而小米香港的官方在回應查詢時則表示有關的上市計劃尚在評估當中，如果有興趣入手這兩部平價新機的話就要留意後續的消息發布了。

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