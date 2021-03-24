撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-24 16:57

OnePlus 9 系列發布｜3 月手機大作一浪接一浪！在預告多達 2 星期之後，OnePlus 終於祭出了他們 2021 年首個系列的旗艦手機之作 OnePlus 9 系列，分別為 OnePlus 9 以及規格更為頂尖的 OnePlus 9 Pro。

哈蘇、Sony 加持攝力提升！OnePlus 9 Pro 八大旗艦賣點

一如 OnePlus 官方預告，今次 OnePlus 9 系列共有兩機，分別為 OnePlus 9 以及 OnePlus 9 Pro，兩部機都找來哈蘇 Hasselblad 為其攝影功能進行補強，而在機身設計方面，兩機都用上了同樣的設計語言，機身外觀以雙曲面玻璃配以鋁質邊框組合而成。

+ 2 + 2 + 2

兩機當中規格最強的當然是 OnePlus 9 Pro，除了有 Hasselblad 的軟件，在硬件上又有 Sony 的獨家感光元件，單從牌面上看，稱 OnePlus 9 Pro 為 2021 年頭最強 Android 拍攝旗艦都不為過。

👇👇👇按圖放大看 OnePlus 9 Pro 八大賣點詳細👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

OnePlus 9 系列規格列表

OnePlus 9 的鏡頭比 OnePlus 9 Pro 少一個，但其三鏡頭一樣有 Hasselblad 的加持，整體輸出應該不會差得太遠（圖 OnePlus）

而較為平價的 OnePlus 9，其實在配置上都不算失禮，只不過屏幕較細、主鏡頭又換成了舊一點的 IMX689 元件，只不過處理能力依然是出自 Qualcomm S888，如果只是需要一部日常用機、拍攝需求較低的用戶，OnePlus 9 都值得考慮一下。

同場加映：POCO X3 Pro 7 大賣點｜規格更強、抵玩依然

OnePlus 9 系列在硬件規格上相當強，而且有著哈蘇大名撐起格調，在今年年頭登場的手機中絕對值得留意。

然而，由於 OnePlus 9 系列的價格最少都由＄6,000 起步，論競爭力或者會不及其他在早前已經發布甚至上市的平價機，遠的不講，早兩天小米在 POCO 品牌下發表的 POCO F3、X3 Pro 絕對會成為 OnePlus 的威脅，尤其是＄2000有找的 POCO X3 Pro。

對比上年推出的 POCO X3 NFC，POCO X3 Pro 不單在規格上有變，也推出了新的機身顏色（圖 小米）

既然在名字上加上了「Pro」的名號，大家應該明白它是上年尾 POCO 發售之中階平價機 POCO X3 的一部「加強版」，其主要提升位在於處理速度，但就保留了若干 POCO X3 的優點，令其成為 2021 年頭最抵玩的一部旗艦機種。

+ 2 + 2 + 2

按此繼續閱讀：小米POCO X3 Pro發表｜平價機加強版$1900有找

同場加映：手機、Switch 通用！腦場10款快充外置電推介

OnePlus 9 系列電池雖大，但「尿袋」總是要用於不時之需，對於電池的輸出、型號不甚理解？記者就為大家揀選了 10 款性能、賣點各異的型號，並走訪深水埗腦場進行格價，為大家推介以下 10 款性價比不俗的快速充電外置電池供手機／Switch 充電之用。

👇👇👇按圖放大10 款快充電池賣點／價格詳細👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

按此繼續閱讀：手機、Switch 通用！腦場10款快充外置電推介