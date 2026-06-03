AI交流日｜李勁華：2026年提示工程退場 職場決勝清晰表達力

人工智慧（AI）技術的巨輪在2026年加速轉動，不僅顛覆了傳統的工作模式，也重新定義了職場競爭力。在5月26日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，香港無線科技商會主席師李勁華（Keith Li）分享了他從軟體開發轉型為 AI 研究的切身經驗。



職場最大威脅並非AI 而是「AI原生」的新生代人才

Keith 在講座中坦言，自己親身經歷了軟體開發行業被 AI 徹底顛覆的過程。過去需要一整支工程師團隊才能完成的手機 App 開發專案，現在他單槍匹馬利用 AI 輔助，不僅能在極短時間內獨自搞定，產出的品質甚至更高。

然而，他強調職場人士真正需要擔憂的並不是被 AI 工具本身取代，而是被更擅長使用 AI 的競爭對手淘汰。

善用Gems設立專屬AI代理 跨團隊共享提升協作效率

Keith指出，以往使用者需要利用 Excel 等工具記錄和管理大量複雜的提示詞，操作相對不便。現時透過 Gemini 內建的「Gems」功能，使用者可直接將特定的指令與執行邏輯設定成專屬的 AI 代理。這意味著同一個提示詞可以在 Gems 中不斷重用，使用者無需刻意記憶或複製指令，即可隨時調用相同的分析與生成邏輯。

這項功能同時具備高協作性。建立好客製化的 Gems 後，使用者可將其直接分享給同事或朋友。由於多數用戶已擁有 Google 帳戶，協作對象無需額外註冊全新平台的帳號，亦不一定需要支付額外費用，便能直接共用該 AI 代理。演講中展示了利用此功能上傳圖片並自動執行教學圖表說明的過程，大幅簡化了跨團隊的工具普及門檻。

Canvas畫布功能將對話變程式 用家無需編程背景只需看結果

Keith 亦介紹了 Gemini 的另一項前沿功能——「Canvas」。Canvas 為使用者提供了一個視覺化創作介面，其核心功能是讓非技術背景的普通用戶，能夠透過自然語言與畫布互動，直接命令 AI 編寫出相應的應用程式。

現場展示顯示，AI 根據使用者的指令自動生成了背後的程式碼。在實際操作中，使用者完全不需要理解或檢查這些密密麻麻的代碼，因為 AI 的發展已能確保最終的輸出結果符合預期。這種將「提示詞變成程式」的技術，大幅降低了程式開發的技術屏障，一般人均可快速學會，用於構建入門級的自動化流程。講者總結指出，未來的 AI 培訓將更著重於如何指揮多個 AI 代理協同重組工作流，協助企業在日常營運中真正落實數字化轉型。