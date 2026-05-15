香港01企業人工智能升級轉型交流日｜孫東：推動AI融入具身智能

《香港01》今日（15日）於香港會議展覽中心，舉行「企業人工智能升級轉型交流2026」，雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表分享，分享最新AI應用實戰及商機。



正外訪的創新科技及工業局局長孫東於開幕禮上視像致辭，表示港府為對接國家發展戰略，深化香港人工智慧全方位發展是非常重要的工作。政府已推出多項計劃及撥款數十億元，支援人才培訓及引入、利用超算中心進行科研突破等，亦有舉辦活動令一般大眾亦能運用AI。



孫東寄望港人面對全球AI發展的龐大際遇，能積極發揮所長，共同構建更繁榮的數字化商業生態。



創新科技及工業局局長孫東於《香港01》「企業人工智能升級轉型交流2026」開禮上視像致辭。（倪清江攝）

創新科技及工業局局長孫東於《香港01》「企業人工智能升級轉型交流2026」開禮上視像致辭。（倪清江攝）

將成立AI+委員會 推動AI融入生命健康與「具身智能」

孫東表示，今年是國家實務規劃開局之年，特區政府會主動對接國家發展戰略，目標在今年內完成制定香港首個五年規劃。其中為了響應國家「人工智慧+」（AI+），特區政府推動及深化香港人工智慧的全方位發展，將是一項非常重要的工作。

他表示，特區政府採取AI產業化、產業AI化的發展路向，將AI發展成核心產業，同時協助各行各業把握機遇，透過AI升級轉型。政府將成立「AI+與產業發展策略委員會」，匯聚專家、學者、企業及園區代表，共同推動將AI深入地融入不同界別及產業，首階段將聚焦生命健康與「具身智能」。

創新科技及工業局局長孫東於《香港01》「企業人工智能升級轉型交流2026」開禮上視像致辭。（影片截圖）

加大力度培育本地AI人才 普及社會AI應用

在推動研發及人才方面，由政府成立的「香港人工智慧研發院」將於今年下半年正式投入運作，促進上游研發、中下游成果轉化。政府已加大力度培育本地人才，以及吸引國際和內地AI人才，包括成立「InnoHK創新香港研發平台」、撥款30億元推出「前沿科技研究支援計劃」，以配對形式支援本地大學引進國際頂尖科研人才，進一步壯大香港的科研實力。

政府亦籌辦全民AI培訓，提升學生、青年及公眾運用AI技能。例如上週推出的「AI大講堂」，邀請本港專家與學術翹楚擔任講者，將複雜的AI科技知識轉化為淺顯易懂的內容。

希望普及提升社會不同層面對AI的認知與應用，讓AI融入市民生活，惠及社區每一個角落。 創新科技及工業局局長孫東

《香港01》今日（15日）於香港會議展覽中心，舉行「企業人工智能升級轉型交流2026」，雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表分享。

《香港01》今日（15日）於香港會議展覽中心，舉行「企業人工智能升級轉型交流2026」，雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表分享。

政府撥30億元 助院校及企業在科技變革中搶佔先機

孫東又指，現時香港算力規模已達到5,000 PetaFLOPS，其中由數碼港設立的人工智慧超算中心貢獻了大部分算力，屬區內領先的AI算力設施。政府撥款30億元推行「人工智慧資助計劃」，資助本地院校、研發中心及企業，利用超算中心進行科研突破，確保香港在下一波科技變革中搶佔先機。

他表示現正如火如荼建設的沙嶺資料園區，將進一步大幅提升香港算力規模達至18萬PetaFLOPS，令香港成為國際先進資料及算力樞紐，持續驅動香港資料和人工智慧相關產業的發展。最後孫東寄語：「面對全球AI發展的龐大際遇，期望各位積極發揮所長，共同構建更繁榮的數字化商業生態。」