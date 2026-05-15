企業人工智能升級轉型交流日｜AI圖片塑膠味濃？Meta等企業教一招

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》今日（15日）主辦企業人工智能升級轉型交流日2026，第二研討會主題是「AI行銷的效能經濟學：增長、價值與競爭力」，Meta大中華區營銷科學專家陳靜文表示，當人為設定過多限制時，反而會限制人工智能的發揮空間，形容用戶就像方向盤，告訴人工智能最終目的地。



WPP Media媒體投放及營運副總裁張文灝強調，人工智能可幫助完成七成工作，惟最後三成需要不斷微調；PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘指出，若由人工智能創作草稿，再由真人完成最後修飾，最終得出的內容便會非常自然，沒有人工智能特有的「塑膠感」。



《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日2026。（夏家朗攝）

智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享。（夏家朗攝）

《香港01》今日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，智慧城市聯盟（SCC）為支持機構。活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

第二場研討會為「AI行銷的效能經濟學：增長、價值與競爭力」，各嘉賓講者深入探討企業如何跳出傳統框架，利用AI 驅動業務增長、重塑品牌商業價值並構建核心競爭力，為企業決策者提供贏在未來的戰略指南。

第二場研討會為「AI行銷的效能經濟學：增長、價值與競爭力」。（香港01圖片）

Meta陳靜文︰設過多限制會影響人工智能的發揮空間

Meta大中華區營銷科學專家陳靜文表示，從平台的角度而言，整個廣告投放平台的底層邏輯已與人工智能相關，例如預算分配、版位選擇，甚至創意素材和目標受眾等，不少決定都是通過人工智能完成。「如果用開車來比喻，AI就是引擎，而我們就是方向盤，告訴AI我們要去哪個目的地，目標是什麼。」

陳靜文建議觀眾改變過時觀念，由今日起學會放手，由於人工智能測試的成本較人力低，當人為設定過多限制時，反而會限制人工智能的發揮空間，Meta便發現，當人工智能獲得更多空間運行數據，找出精準客戶的表現將會更好。

講者嘉賓包括Meta大中華區營銷科學專家陳靜文、PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘、WPP Media媒體投放及營運副總裁張文灝。（歐陽德浩攝）

WPP Media張文灝︰人工智能只負責七成工作 三成靠人把關

WPP Media媒體投放及營運副總裁張文灝表示，若觀眾認為使用人工智能，便可一鍵完成所有工作，則是想得過度簡單。他強調人工智能可幫助完成七成工作，惟最後三成需要不斷微調，通過不斷磨合才算是代理式人工智能（Agentic AI）。

PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘指，隨着人工智能在近年大爆發，「內容生成」不斷進步，製作圖片影片的速度及性價比大幅提高，更講求個人化，例如以前是一套素材提供予100萬人使用，現在則是製作100萬套素材，再根據每人的喜好量身打造，他認為這種規模只有人工智能才能實現。

《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日2026。（黃寶瑩攝）

如何製作無塑膠感內容？人工智能創作草稿再由真人修飾

不過部份人工智能製作的圖片帶有「塑膠感」，應如何製作高質素的內容？鄧灝鏘表示，即使人工智能模型急速成長，但仍然需要提供高質素的資料庫。因此部份企業會結合人工智能和傳統真人攝影，由人工智能創作草稿，再由真人完成最後修飾，最終得出的內容便會非常自然。

張文灝認同上述說法，重申人工智能只能負責七成工作，餘下三成仍然需要靠人完成，就像部份客戶在意品牌風格（Brand Guideline），當人工智能生成的顏色不正確，人則需要負責校正。