AI交流日｜生成式AI引領廣告設計變革　破解廣告多尺寸排版噩夢

隨著生成式人工智能技術急速演進，廣告設計與社群媒體營銷的工作流程正迎来根本性轉變 。香港理工大學專業進修學院 AI 驅動數碼與社交媒體市場營銷專業證書課程主任及持續教育顧問（電子商貿及數碼營銷）方健僑博士於5月15日出席由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，演示了生成式人工智能（AI）在行銷與設計領域的最新應用 。



跨平台改尺寸成設計團隊噩夢 AI保留風格一鍵延展

在傳統的廣告營運中，一個主視覺圖（Key Visual）完成後，真正的技術瓶頸與噩夢往往才剛開始 。由於不同網絡平台對素材比例的要求各異，Meta 需要1:1、4:5或9:16的比例，Google 需要橫向素材，而 WhatsApp 又有其獨立比例 。設計與行銷人員過去需要花費大量時間在手動修改尺寸與重新排版上 。 方博士現場演示顯示，利用GPT 5.5 及 GPT in Vision 模型 ，使用者只需透過簡單的自然語言指令，AI 即可在完整保留文字內容、產品主體及視覺風格的前提下，自動調整人像與產品的比例，將單一素材延展成多種指定的廣告尺寸 。系統還能主動優化畫面構圖，甚至直接輸出清晰的透明底色 PNG 圖檔，供後續導入 Photoshop 等工具使用 ，大幅提升了初稿製作與 A/B 測試（A/B testing）的效率 。

融入大師級排版邏輯 文案一鍵轉懶人包、自動合成4K短片

方博士提到，現時的 AI 視覺生成已可融入經典的廣告與設計理論 。例如調用「廣告大師 Oscar 模式」，系統會主動在海報中加入具備行銷邏輯的強效行動呼籲按鈕（CTA）與敘述元素，以提升商業轉化率 ；而調用「Mira Borman 模式」，AI 則會採取嚴謹的12格網格排版，自動調整畫面比例與結構，產出具備大廠質感的文青風海報 。 這種自動化能力亦落實於跨媒體素材轉換上 。商家可直接將已在 Facebook 發佈的長篇文案輸入系統，命令 AI 重新提煉並自動配圖，直接轉化為適用於 Instagram 的5頁式輪播相片懶人包 。此外，在影片製作層面，AI 也能為小店快速產出 3×3×3 的九格故事大鋼 。使用者可透過 API 接口串聯 影片生成工具及外部網絡語音平台 ，自動合成包含廣東話或普通話旁白的專業短片 。對於畫面裁剪或走樣的瑕疵，AI 代理甚至能將畫質提升至 4K 級別 。

2026智慧體年代推「技能打包」 省卻人手輸入數據惟計數仍屬局限

方博士強調，AI技術的普及讓中小企業無需花費高昂成本引進大公司的複雜系統，便能靈活應對自身的特定工作流 。現時企業主管可將對話、網絡搜索、製圖及配音等一連串多步驟任務指令，直接「打包」成專屬AI機械人助理，並跨團隊共享給其他同事 。員工只需在電腦下載AI智慧軟體 ，該系統便會以長駐機器人的形式協助辦公 。系統支援十多種語言的語音輸入，員工僅需動口即可下達指令 。

除了市場營銷，這套工作流程已延伸至銷售與後端物流營運中 。例如，管理人員可把物流單據掃描並擺放至雲端 Excel，AI 代理即可自主連接物流網絡，自動查詢並跟進貨物的出貨時間，完全取代傳統的人手數據輸入與查單程序 。