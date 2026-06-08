AI交流日｜文恩澄：AI年代轉型立足自身價值破盲目套用痛點

於5月15日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」中，香港AI培訓學院創辦人文恩澄女士(Rannes Man)分享了自身學習AI的經歷及行業實例，剖析了 AI 時代下的轉型策略。



AI 降低跨學科進修門檻 專家：技術便利不等於免除學習

Rannes分享了自身的編程學習經歷。她透露自己於二十多年前曾修讀 C++、Java、Assembly 及 Pascal 等早期編程語言，但在智慧型手機普及初期，曾因難以銜接新語言而一度放棄開發應用程式。

進入 AI 年代後，她選擇利用 AI 的對話式引導重拾編程，藉此學習 Python 語言。在 AI 協助解答疑問及篩選教材的輔助下，Rannes於上個月順利完成了麻省理工學院（MIT）的相關專業課程。她強調，AI 的出現確實極大地精簡了學習路徑、降低了知識獲取的門檻，但這並不等同於使用者可以「免除個人學習」。工具的便利是用於加速理解，而底層的學科邏輯依然需要由人自身去消化與建構。

迎接AI時代的四大原則 「計算應回歸計算機」

Rannes向身處技術浪潮中的企業提出四項核心建議。首先是「切勿輕視 AI」，許多人認為 AI 產出未如理想，本質上是因為尚未掌握精準的指揮技巧。其次是「切勿神化 AI」，大眾不應盲目向其索取隨機性強的預測（如六合彩提示），任何工具都有其技術邊界，在未能充分了解前盲目接入核心業務，往往會伴隨著數據安全（Data Security）與私隱（Privacy）外洩的風險，甚至在營運中繞了遠路。

此外，個體必須「主動打破既有的思維框架」，走出傳統營運流程的舒適圈，以追趕持續提升的全球行業新標準。最後則是「切勿為了使用 AI 而盲目使用」，她舉例指出，純粹的大語言模型在未經系統優化前，現階段最薄弱的環節往往是基礎的數學計算。明知其在計算層面存在局限，企業便不應強行將計算工作交由 AI 處理，而應回歸採用成熟、可靠的傳統計算機。