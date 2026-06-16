AI交流日｜AI時代搜尋行為轉變 專家解析GEO生成式引擎優化

隨著生成式人工智能（AI）技術普及，大眾的資訊搜尋行為正迎來範式轉變。於5月15日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」，Aloha Group 亞太區業務發展總監 Christine Po 女士指出用戶的搜尋習慣已從傳統搜尋引擎（如 Google）輸入關鍵字、點擊藍色連結，逐漸轉化為直接向 ChatGPT、Perplexity 等生成式 AI 提問並獲取整合摘要。



搜尋行為轉移：AI 導入流量具更高轉化率

Christine引述市場數據指出，雖然傳統搜尋引擎的搜尋量下降了 25%，但整體的搜尋總量因 AI 平台的出現而在持續增加。截至 2026 年 2 月的數據顯示，香港市場上以 Perplexity 和 ChatGPT 最受用戶歡迎。

Christine分析，品牌未來的戰場將從爭取傳統搜尋結果第一頁的排名，轉變為如何被 AI 引擎選中、提及，並納入生成的摘要答案中。數據顯示，從 AI 引擎導入網站的流量，其轉化率比傳統搜尋引擎高出 40%，反映出透過 AI 進行搜尋的用戶普遍具備更明確的行動意圖與較高的商業價值。

打造 AI 友善內容與取得推薦的四大階段

為了讓企業產出更容易被 AI 爬蟲採納的內容，Christine歸納了優化內容的黃金法則。品牌撰寫內容時應保持簡單直接，標題與核心內容需一針見血。在排版上，AI 更偏好結構化的數據表格，而非大段的長篇文字。內容同時需要帶有溫度，加入個人見解、真實經驗或具體的日常情境案例，以增加實用性。此外，建立一問一答的 FAQ 形式，能更精準地命中用戶的提問。

數據驅動的優化與未來展望

結尾提到，執行 GEO 的起點應從研究用戶的提問開始，深入分析目標受眾針對特定品牌或行業所關注的問題。Aloha Group 亦於會上介紹了其研發的 GEO SaaS 工具「Rambo」，展示如何透過系統化工具協助品牌生成提問點子、分析不同 AI 引擎的回答特徵，並追蹤品牌在 AI 平台上的能見度。

現今企業撰寫內容時應兼顧人類讀者與 AI 爬蟲的雙重需求，積極經營整體的品牌信任生態系。鼓勵滿意的客戶在公開平台留下真實評論，並與行業內的意見領袖合作，方能在智能時代的資訊競爭中成功突圍而出。