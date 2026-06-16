AirPods影相拍片秘技！沒有Apple Watch也行　iOS 26相機遙控設定

AirPods影相拍片秘技！平時想用iPhone遠距離自拍或影大合照，如果沒有Apple Watch充當遙控器，往往只能依賴10秒倒數計時，再匆匆跑回鏡頭前，難免有些狼狽。其實，蘋果（Apple）推出iOS 26後便加入一項非常實用的「相機遙控」（Camera Remote）功能，讓用家能直接將AirPods變成無線快門。以下為用家們整理了這項功能的設定教學及支援機型，助用家輕鬆影相拍片。



依靠AirPods亦能遙控iPhone相機。（Unsplash）

平時想要拍大合照或遠距離自拍時，如果手頭上沒有Apple Watch當作遙控器，是不是每次都只能依賴「倒數 10 秒」，然後非常狼狽地衝回鏡頭前？有時候甚至還沒站好位置、調整好表情，快門就已經按下了。其實，蘋果一早就加入了一項非常實用的「相機遙控」功能，讓用家可以直接將隨身攜帶的AirPods變成無線快門！

AirPods遙控相機比Apple Watch更加方便。（AI生成）

AirPods相機遙控設定教學

「相機遙控」功能在預設情況下是關閉的，請先確保iPhone已與AirPods配對，然後跟著以下步驟開啟：

【1】打開iPhone上的「設定」（Settings）App。

【2】點按設定頁面頂部你的AirPods名稱（如果沒有顯示，請打開AirPods充電盒蓋）。

【3】向下滑動頁面，找到「相機控制」（Camera Control）部分。

【4】點按「相機遙控」（Camera Remote），根據個人習慣選擇「按一下」（Press Once）或「按住」（Press and Hold）。

用家打開iPhone的相機App，只需按下AirPods的耳機柄或AirPods Max的數碼錶冠（Digital Crown），就能立即拍攝相片或開始、停止錄影。（Apple）

完成設定後，每當用家打開iPhone的相機App，只需按下AirPods的耳機柄或AirPods Max的數碼錶冠（Digital Crown），就能立即拍攝相片或開始、停止錄影。不過在日常使用時，有以下兩點需要特別留意：

【1】必須佩戴耳機

用家必須將至少一邊的AirPods戴上才能觸發快門，如果只是把耳機放在桌上或拿在手上，遙控功能將無法生效。

【2】部分手勢會暫停操作

當打開相機App並啟用此功能時，耳機的部分原有手勢會被暫時取代。蘋果官方說明，若設定為「按一下」作快門，媒體播放控制手勢將無法使用；若設定為「按住」作快門，則無法切換聆聽模式（降噪、通透模式）及呼叫Siri。

支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、AirPods 4以及AirPods Max 2。（Pexels）

支援裝置及系統要求

要使用AirPods遙控相機，用家需符合以下硬件及軟件條件：

【1】iPhone系統必須運行最新版本的iOS（目前最新版本為iOS 26.5.1）。

【2】兼容的AirPods型號：支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、AirPods 4以及AirPods Max 2（較舊型號的耳機，例如第一代AirPods Pro則不支援此功能）。