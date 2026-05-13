新AirPods內附鏡頭有咩用？升級導航﹑環境提示功能 拋離其他耳機

近年外界多次傳出 Apple 正研究內置鏡頭的 AirPods，最初聽起來可能有點奇怪：耳機為何需要鏡頭？不過，最新消息似乎逐漸指出答案。據外媒報道，Apple 或希望透過 AirPods 鏡頭支援 Apple Intelligence 視覺功能，令耳機不只是播放音樂和接聽電話，而是能夠「看見」用戶身邊環境，再提供更個人化的導航、提醒和即時資訊。



有關 AirPods 內置鏡頭的消息，早在 2024 年左右已經開始出現。最初外界認為，這只是 Apple 正在探索的其中一個方向，但之後陸續有報道指，相關計劃可能已不只是概念，而是 Apple 有意推進的新產品路線。

不過，外界一直未能完全確定這些鏡頭到底有甚麼用途。早前曾有幾種說法，包括用作健康感測，例如透過紅外線偵測心率；也有人認為可以用來辨識手勢，讓用戶不用拿出 iPhone 也能控制功能。另一種較具想像空間的說法，則是鏡頭將會配合 Apple Intelligence，為 AirPods 帶來類似 iPhone「Visual Intelligence」的視覺辨識能力。

最新 Bloomberg 報道則較明確地指向第三種方向，即 AirPods 鏡頭可能主要用來支援 Apple Intelligence 的視覺 AI 功能。

鏡頭不是為了拍照 而是讓 AI 理解眼前環境

如果 AirPods 真的加入鏡頭，用途應該不是讓用戶用耳機拍照或錄影，而是讓系統可以理解用戶正在面對甚麼環境。簡單來說，AirPods 可能會變成一種「環境感知」配件，透過鏡頭看到用戶眼前物件，再配合 AI 給出回應。

報道舉例，用戶如果望着一堆食材，可以直接問 AirPods：「今晚可以煮甚麼？」系統便可根據鏡頭看到的食材，提供建議。這種體驗有點類似現在把相片上載到 ChatGPT，或者使用 iPhone 的 Visual Intelligence 來辨識物件，只是操作方式更自然，不一定要拿起手機影相。

導航或變得更似真人指路

其中一個最實用的應用，有可能是導航。現時地圖 App 的語音導航多數以距離和方向表達，例如「300 呎後左轉」。對駕駛者或行人來說，這類指示有時未必直觀，尤其在陌生地方、路口密集或視線複雜時，容易錯過轉彎位置。

如果 AirPods 鏡頭能夠配合 Apple Maps 辨識街道環境，導航提示可能會變得更似真人。例如不再只說「前方左轉」，而是可以說「過了油站後立即左轉」，或者「見到便利店後靠右」。這類指示更符合人類平時認路方式，對行路、踩單車或駕車都有機會更實用。

當然，這種功能能否準確運作，取決於鏡頭視角、AI 辨識能力、地圖資料和即時定位是否配合得好。若 Apple 能真正做到，AirPods 將不再只是耳機，而會變成一種貼身導航助手。

功能吸引 但實際效果仍有疑問

雖然 AirPods 加鏡頭的想像空間很大，但現階段仍要保持保守。首先，這類產品暫時仍未正式公布，所有功能細節都只是來自外媒消息和推測。其次，即使 Apple 真的推出相關硬件，實際功能是否完整，也要看 Apple Intelligence 的成熟程度。

從目前 Apple Intelligence 的推出節奏來看，Apple 對 AI 功能一向較謹慎。初期即使有鏡頭版 AirPods，也可能只會提供幾個較簡單、較安全的示範功能，例如物件辨識、簡單問答或基本導航輔助。至於更複雜的環境提醒、跨 App 情境判斷，未必會在一開始就全面開放。