AirPods Ultra傳配紅外線鏡頭！支援手勢操控　耳機變AI視覺入口

當整個耳機行業還在比拼降噪深度和音質編碼時，蘋果已經把下一步押在了感知能力上。AirPods Ultra最關鍵的變化不是聲音，而是引入紅外攝像頭，讓耳機具備基礎的「視覺」感知能力。這意味着行業競爭規則正在被重寫：耳機，正在從音頻設備變成可持續感知環境的AI入口。



去年秋天，蘋果發布了AirPods Pro 3，在主動降噪和音質方面都有了進一步提升，並優化了佩戴方式，內置心率傳感器，以及配備了第二代超寬帶晶片等等。

去年秋天，蘋果發布了AirPods Pro 3，在主動降噪和音質方面都有了進一步提升。（Apple）

網上流傳AirPods Ultra概念圖：

+ 1

值得注意的是，蘋果此前一直保持着每3年推出新款AirPods Pro的慣例。但早有傳言稱，蘋果今年還將推出另一款AirPods高端型號，或將命名為AirPods Ultra 。

其主要新功能之一是新增紅外（IR）攝像頭，這將通過視覺智能解鎖各種以人工智能為中心的功能。手勢識別功能也可能得到支持。此外，下一代H3晶片也可能同時亮相，很可能用於驅動攝像頭功能。

AirPods以前的核心能力是聲音輸出，後來疊加了健康數據（心率），再到空間音頻（頭部追蹤）。而紅外攝像頭的加入，意味着AirPods開始具備「環境理解」的能力，這是一個完全不同的維度。

補齊AI硬件的關鍵拼圖

從技術趨勢看，這一步其實是在補齊「多模態感知」的最後一塊拼圖。當前AI硬件競爭的關鍵，不再是單一算力，而是視覺、聽覺、空間位置、甚至生理信號的融合。Vision Pro負責高精度視覺，iPhone負責主計算與影像，而AirPods如果補上視覺感知，就能形成一個持續在線的感知網絡。這種架構，比單一設備更接近個人AI助手的理想形態。

紅外攝像頭的優勢在於它的低功耗，對光線不敏感，隱私風險更低、更適合長時間後台運行。可以預見的應用包括：手勢控制、空間定位增強（與UWB協同）、甚至輔助Vision Pro做環境建模。這類能力不會以單一功能點出現，而是逐漸滲透到用戶的交互邏輯中。

【延伸閲讀】AirPods Max 2登場！降噪提升1.5倍 配H2晶片加AI翻譯黑科技（點擊連結看全文）

+ 5

生態鎖定，參數內卷時代已結束

TWS耳機長期陷入參數內卷：降噪深度、音質編碼、續航時間等等。但這些指標已經接近邊際收益遞減。AirPods Ultra如果成功定義感知型耳機，會把競爭維度從聲音設備拉到AI入口。這對其他廠商是一個很不友好的信號——你要麼跟進傳感器+晶片架構升級，要麼被迫繼續在音質和價格上內卷。

更關鍵的是生態鎖定。AirPods一旦承擔環境感知的角色，它與iPhone、Vision Pro的綁定會進一步加深。用戶不再只是買一副耳機，而是在接入蘋果的空間計算體系。換句話說，AirPods Ultra可能不是一個新的銷量爆款，而是一個戰略產品，用來鞏固蘋果在下一代交互形式中的控制力。

AirPods Ultra的意義不在於更強的耳機形態，而在於它可能是蘋果將AI能力從屏幕釋放到現實世界的一個關鍵節點。如果這一方向確立，未來耳機的定義會被徹底改寫——它不再是聽音工具，而是用戶可用來感知世界的傳感器。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】