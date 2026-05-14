消委會冷氣機｜雪種不宜加？隔塵網多久清潔？選購及慳電貼士一覽

【消委會／冷氣機／冷暖空調機／消委會評測／慳電貼士／選購指南】即將踏入炎炎夏日，消委會今日（14日）發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能，並發表慳電貼士及選購指南。原來揀選冷氣機及承辦商大有學問，若冷氣機的製冷量不足，反而會導致電費大增，另外每幢大廈也不一定准許安裝特定的分體式冷氣機，而隔塵網也會影響效能，市民需要定時清洗，甚至委托供應商進行深層清潔，惟雪種不宜無故添加或更換，下文將逐一講解冷氣機需知。



消委會2026年5月14日發表冷氣機評測報告。（AI製圖）

消委會｜為何冷氣機的電費大增？

消委會表示，房間實際製冷需求對冷氣機的耗電量有很大影響，包括環境潮濕、房間面積大、窗口西斜、門窗漏風、開動抽氣扇、室內多部電器同時啟動，或室內人數眾多等。例如室外氣溫偏高、每年開機的總時數較長，或使用者習慣調至較低溫度，實際電費便會遠遠超出估算。

另外有多個因素也會影響冷氣機的能源效率，包括機齡增加或缺乏定期清洗保養等，而冷氣機的安裝位置不利散熱，例如室外散熱位置受陽光直射，或周圍空氣不夠流通，同樣會帶來影響。

消委會提醒，若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。（資料圖片）

消委會｜有什麼冷氣機省電貼士？

消委會提醒，市民切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口；若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。外出前謹記把冷氣機關掉；關掉電源後不應立即重開；夏天可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，關閉門窗以保持室內溫度，並設定攝氏24度至26度，以節省能源。

消委會建議善用電風扇，因耗電量遠低於冷氣機，若同時開啟冷氣機與電風扇，將冷氣吹近使用者，便可調高冷氣機的溫度設定，以節省電力。直至天氣稍涼時，更可改用風扇。

消委會建議，消費者應留意冷氣機的能源效益級別，選購1級能源標籤冷氣機。（資料圖片）

消委會｜消費者應如何選購冷氣機？

消費者應視乎房間面積大小、家居環境例如窗戶西斜及室內人數等，以選擇冷氣機的製冷量（俗稱匹數），通常匹數較高的型號，售價隨之較高。不過，若冷氣機的製冷量不足以應付需求，即長時間運作也未能降低預設室溫，除了影響舒適感，也會導致冷氣機長期高負荷運轉，從而增加耗電量。

消費者應留意冷氣機的能源效益級別，選購1級能源標籤冷氣機，並可比較標籤上每年耗電量的資料，揀選最節能的型號，同時按個人或家庭的使用習慣，考慮是否需要附設功能，包括供暖、時間掣、上下或左右搖擺送風或Wi-Fi連接等，並要留意隔塵網是否容易裝拆清潔。

此外，消費者也要留意售後服務，包括保用年期、續保及相關年費、冷氣機清潔服務，以及保用期內會否豁免上門基本檢查費及維修費等。

消委會建議，消費者可向大廈管理處、供應商或零售商查詢所住的樓宇，能否安裝相關分體機型號。（資料圖片）

消委會｜安裝分體式冷氣機有何注意事項？

由於安裝分體式冷氣機或涉及搭建、拆卸棚架或租賃吊船等工程，相關費用未必包括在基本安裝費內。消費者必須向零售商查詢清楚，標價是否已包括基本安裝，並了解涵蓋的工程項目，並向大廈管理處、供應商或零售商查詢所住的樓宇，能否安裝相關分體機型號。

消委會指，由冷氣機供應商負責安裝通常較有保障，日後不論是機件故障或安裝問題，均由供應商跟進負責，免卻麻煩。（資料圖片）

消委會｜應如何揀選承辦商負責安裝冷氣機？

消費者購買冷氣機時，可選擇由冷氣機供應商、零售商或自行聘請其他承辦商負責安裝，惟冷氣機的常見問題包括滴水和發出噪音等，或與安裝不妥善有關，因此由冷氣機供應商負責安裝通常較有保障，日後不論是機件故障或安裝問題，均由供應商跟進負責，免卻麻煩。至於供應商建議的承辦商，其安裝質素同樣較有保證，日後發現問題亦較易追溯和跟進。

消委會建議夏季期間最少每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次。（資料圖片）

消委會｜相隔多長時間要清洗冷氣機隔塵網？

不過若市民發現冷氣機的操作不正常，例如噪音或震動過大，或傳出異味，應立即停用及安排維修。消委會建議夏季期間最少每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修。

消委會5月14日發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。（消委會圖片）

消委會｜冷氣機何時需更換或添加雪種？

深層清潔冷氣機有助能效回復至應有水平，但深層清潔冷氣機牽涉拆卸及裝嵌零件，建議安排供應商或專業的冷氣機清潔公司進行。一般而言，可考慮於每年夏季前進行一次深層清潔。

至於冷氣機密封喉管內的雪種，除非喉管破裂、雪種滲漏或必須更換壓縮機，否則不論是窗口機或是分體機，一般毋須更換或添加雪種，由於牽涉專業技術，應安排有經驗的技師檢查及維修。