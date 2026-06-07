冷氣機慳電大誤區！設26度非唯一標準　短暫出門頻繁開關更浪費

一到盛夏高溫天，冷氣機幾乎就成了家裏全天連軸轉、最拼命工作的電器。大部分人對冷氣機慳電的認知其實都存在明顯誤區，想當然以為只要把溫度調到26度就是最慳電的標準答案。



但實際上真正決定冷氣機耗電量高低的，從來都不是顯示屏上那一個孤零零的溫度數字，最終的耗電結果和日常使用習慣、房屋實際面積、牆面門窗的隔熱情況都有非常直接的關聯。

1. 冷氣機製冷溫度並非越高越慳電

首先要明確，冷氣機製冷溫度真的不是調得越高越慳電。不少人為了慳電特意把冷氣機開到29℃甚至30℃，結果房間悶熱得完全待不住，冷氣機檢測到溫度降不到設定值就長時間高負荷不停機，最後算下來電費根本沒省多少，還白遭了罪。

冷氣機製冷溫度並非越高越慳電。（AI生成圖片）

對於絕大多數地區的夏季氣候來說，把室內冷氣機製冷溫度設定在26℃左右，通常是體感舒適度和節能效果之間最平衡的狀態，沒必要特意往更高的溫度硬調。

2. 冷氣機慳電做法

剛打開冷氣機的前半小時，可以先開大風量模式快速給整個房間降溫，等室內溫度整體降到目標值穩定之後，再切換到中低風速維持溫度。這套操作下來，比全程拉到最低溫度強制高負荷製冷要省不少電。

冷氣機慳電做法。（AI生成圖片）

另外日常開冷氣機的時候，可以搭配小電風扇一起用。風扇轉動可以加快室內空氣的流動速度，不用降實際溫度就能提升人體的體感涼爽度。當冷氣機配合風扇同時運行時，甚至可以把設定溫度調高1℃，日常的舒適感也不會出現明顯的下降。

3. 短暫出門無需關冷氣機

值得一提的是，冷氣機剛啟動的瞬間，確實會出現短時間的高功率運行狀態，但所謂的啟動耗電，根本沒有很多人印象裏傳的那麼誇張。

短暫出門無需關冷氣機。（AI生成圖片）

如果只是下樓拿個快遞、在廚房做頓飯，出門只走十幾二十分鐘的時間，其實完全沒必要特意把冷氣機關掉重啟。但如果離開家的時間超過一兩個小時，直接關掉冷氣機通常會更划算，畢竟冷氣機哪怕進入了低功率的恆溫運行狀態，也依然在持續消耗電量。

很多人為了慳電反覆短時間開關冷氣機，反而才是最費電又折損壓縮機壽命的錯誤操作，日常不用過度糾結溫度差一兩度的耗電差異，結合自己的使用場景靈活調整，才能在體感舒適和慳電之間找到最合適的平衡點。

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