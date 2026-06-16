小米推出3匹直立式冷氣機　15秒快速降溫　靠演算法一年慳660度電

小米新上架一款米家立式櫃機，主打大戶型、開放式客餐廳使用，定價5999元（人民幣）。看着標註是3匹規格，實際冷暖輸出實力接近普通4匹機型。



機子內部用了25.1cc雙缸壓縮機，對比小米之前老款機型，壓縮機排量多出19%，換熱部件全是雙排純銅材質，換熱面積變大，冷熱交換速度自然更快。

小米新上架一款米家立式櫃機，主打大戶型、開放式客餐廳使用，定價5999元（人民幣）。（小米）

小米超3匹立式冷氣機產品介紹：

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製冷峰值能到11000瓦，製熱最高16000瓦，在140Hz高頻模式下，15秒屋子開始降溫，30秒就能送出熱風，夏天剛從室外回家不用漫長等待。

雙電機帶來每小時1800立方風量，115度大範圍掃風，最遠能把風送到16米開外，大平層客餐一體的戶型，全屋溫度都能均勻覆蓋。還做了兩種實用吹風方式，天幕模式冷氣貼着房頂散開，地毯模式熱風貼着地面走，吹風不會直吹身體，老人小孩待着都舒服。

能效達到超一級標準，APF數值4.90，靠着內置省電算法，一年差不多能省下660度電。環境適應能力也很強，零下35度到零上65度都能穩定運轉。

智能化綁定小米澎湃智聯生態，手機遠程操控、語音使喚開關機調溫全都支持，機子還能在線升級系統。

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