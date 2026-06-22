Redmi首款頭戴降噪耳機發布　42dB主動降噪+72小時續航主打性價比

REDMI正式宣佈推出旗下首款頭戴式主動降噪耳機，正式拓展至音頻硬件領域。該產品定於本月正式發布，目前預約通道已全面開啟，用戶可通過官方渠道獲取最新訊息。



這款耳機圍繞三大核心體驗展開設計：

1. 視覺上，採用旗艦級工藝標準，機身質感細膩，提供多種年輕化配色方案，力求成為日常出行中的視覺焦點；

2. 聽感上，融合澎湃低頻調校、深度主動降噪與專業級音頻調音，適配通勤、辦公及影音娛樂等多元使用場景；

3. 佩戴上，精選親膚材質，結合人體工學結構優化，兼顧穩固性與長時間佩戴的舒適性。



REDMI正式宣佈推出旗下首款頭戴式主動降噪耳機，正式拓展至音頻硬件領域。該產品定於本月正式發布，目前預約通道已全面開啟。（微博@REDMI紅米手機）

Redmi首款頭戴降噪耳機核心配置介紹：

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作為REDMI在頭戴式降噪耳機領域的首次嘗試，該機型可視為此前發布的REDMI Headphones Neo的本土化升級版本。

其核心配置包括40毫米大尺寸動圈單元，支持最高42分貝自適應主動降噪功能，並提供三檔降噪強度調節；通話方面搭載三麥克風AI降噪系統，具備5米每秒抗風噪能力；音質通過Hi-Res Audio高解析音頻認證，支持個性化均衡器調節。

連接性能與續航能力同樣突出：支持藍牙5.4協議、USB Audio有線直連及雙設備智能切換；內置電池在滿電狀態下最長可持續播放72小時，僅需充電10分鐘即可滿足5小時使用需求。結合香港版本369元的市場定位，內地版預計延續高性價比策略，並可能進一步豐富配色選擇。

REDMI首款頭戴降噪耳機的目標人群明確指向學生群體與日常通勤用戶，致力於將移動場景下的聽音體驗提升至新高度。42分貝自適應降噪、40毫米動圈單元與72小時超長續航的組合，在三百元價位段展現出顯著競爭力。

然而參數表現終究服務於真實聽感，降噪算法的實際響應效率、聲場還原的自然度以及調音風格的普適性，仍需待產品上市後通過實際體驗驗證。最終能否在音頻賽道實現有效突破，答案將在本月揭曉。

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