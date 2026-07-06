【有線耳機】「到底是誰取消有線耳機」衝上微博熱搜第一逆襲翻紅

【有線耳機】近年手機紛紛取消3.5mm耳機孔，逼得用家全面走向無線時代。近日，一個關於「到底誰取消了有線耳機」的話題再度引爆微博熱話，閲讀量瘋狂飆升突破7,000萬次。正當大家以為有線耳機已成時代眼淚時，令人意想不到的是，在2026年的今天，有線耳機竟然上演了一場史詩級的「翻紅」！根據最新市場數據，2026年第一季有線耳機銷量逆勢大漲兩成，部分品牌（如倍思）的所有渠道銷量按月增幅更衝破80%，熱門型號一度賣斷市。到底這場「無孔化」歷史真相為何？有線耳機又憑甚麼在2026年再度成為年輕人的新寵？



有線耳機在2026年再度成為年輕人的新寵？（小紅書）

歷史回溯：誰才是取消耳機孔的「真兇」？

提到取消耳機孔，絕大多數人的第一反應都是Apple。但事實上，大家都「錯怪」蘋果了，真正的開端遠比想像中複雜：

Android陣營最早開刀： 最早動手的其實是內地廠商。2014年，OPPO R5為了追求極致，打造出4.85mm的全球最薄機身，率先取消了3.5mm耳機孔；2016年4月，樂視（LeEco）超級手機亦跟進取消。不過這兩次嘗試在當時並未掀起太大波瀾。

OPPO R5第一款取消3.5mm耳機孔的手機。（androidauthority）

Apple將其推向主流： 真正的歷史轉折點在2016年9月，Apple發布iPhone 7系列時，高調宣稱憑著「勇氣」取消耳機孔，並同步推出售價逾千元的初代AirPods。

雖然官方給出「騰出電池空間、增強防水、機身更輕薄」等體面藉口，但本質上全是商業利益的資本邏輯。隨機附送的有線耳機變成了需要額外購買的昂貴配件。光憑AirPods這一條產品線，每年就為Apple帶來數百億美元的進帳。看到如此暴利與強大的生態捆綁優勢，Android陣營隨即集體「叛變」紛紛效仿，將有線耳機逼入絕境。

有線耳機近年重新翻紅。（Gettyimages）

實用主義覺醒：有線耳機為何在2026年強勢爆紅？

結合2026年最新的市場趨勢，有線耳機憑藉以下四大優勢成功「奪回失地」：

1. Y2K復古時尚：明星加持的「怪趣奢華」

潮流本身就是個輪迴。近年許多歐美超模（如Bella Hadid）及明星頻頻佩戴經典的白色有線耳機出街。這條垂落的白線，在《VOGUE》等時尚媒體的推波助瀾下，已從「過時產品」搖身一變成為極具辨識度的Y2K復古造型單品，甚至被譽為一種「怪趣的奢華」美學。

這條垂落的白線，在《VOGUE》等時尚媒體的推波助瀾下搖身一變成為時尚單品。（小紅書）

2. 價格與性價比的絕對完勝

在當前消費更趨理性的經濟環境下，年輕人開始拒絕不必要的溢價。以現時市場為例，一條原廠Type-C有線耳機（如EarPods）僅需一百多元，而最新一代的無線降噪耳機動輒過千元。兩者差價高達七倍以上。有線耳機「不需充電、不會電池老化衰減、遺失了也不會心痛」的特性，完美切合了實用主義。

同樣是蘋果的耳機產品，EarPods（USB-C）僅售19美元（約150港元）。（Apple）

3. 拒絕服侍「電子寵物」

無線耳機單次續航力僅5至11小時，且電池壽命會隨時間不斷縮水。有網民無奈自嘲，現在除了服侍電話、手錶，連耳機和充電盒都要天天充電，簡直像養了隻「電子寵物」。相反，有線耳機永遠不需要充電，更不會有邊聽歌邊充電時「插口二選一」的尷尬。

4. 現代人的「請勿打擾」社交訊號

社會學專家指出，有線耳機的翻紅反映了年輕一代對標準化和科技權威的無聲反叛。那條掛在耳朵上的實體耳機線，老遠就向外界發出一個極其可視化的「請勿打擾（DND）」社交訊號，成為現代人在擠迫都市中建立「心理防護罩」的最佳工具。

全網吵翻，網民表示耳機線才是「靈魂」

有網民表示：「有線耳機的低延遲好音質優點真的不錯。」，「就不能兩個都有嗎？」。

亦都有網民表示：「有線耳機雖然好用，但無線耳機更符合時尚趨勢」，「我覺得取消有線耳機孔挺方便的，畢竟減少了線纏繞的煩惱」。