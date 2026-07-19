汽車冷氣唔夠凍？專家拆解7大元兇　教你5招2分鐘排走車廂悶熱

炎炎夏日，汽車冷氣不冷是開車族最怕的惡夢。車內若只吹出溫風甚至帶有異味，通常和冷媒外洩、壓縮機故障或濾網積灰有關。想快速降溫，一上車直接把冷氣開到最強效果不佳；正確做法是先開啟車窗與外循環排出熱氣，再切換內循環製冷。



本文整理冷氣不冷的常見原因、上車快速降溫技巧，以及高溫行車必看的安全須知。

汽車冷氣不冷的7大常見原因與解決辦法

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汽車冷氣無法製冷，主要和冷媒漏氣、壓縮機損壞與冷凝器過髒有關，必須先查明問題再對症下藥，才能讓車廂恢復涼爽。

．冷媒外洩：系統內的冷媒在正常密封下損耗極微，車用因長期震動每年約自然流失5%。一旦冷氣明顯變不冷，多半代表管線或接頭已有漏點，補充前必須先抓漏修補，以免白花錢治標不治本。

．壓縮機故障：壓縮機負責推動冷媒循環，等同空調系統的心臟，一旦損壞就無法降溫。

．膨脹閥運作不良：膨脹閥控制冷媒流量，若出現壓力失控，通常更換開關即可恢復正常溫度調節。

．冷凍油變質：提供潤滑的冷凍油若酸化或變髒，會使壓縮機摩擦過熱、效能下降，建議每兩年補充少許冷凍油。

．冷凝器太髒：散熱鰭片積滿灰塵會導致高溫無法釋放，只要清洗鰭片即可恢復散熱。

．空氣濾芯積灰：濾網卡滿髒污會大幅減弱出風量，定期更換可防止細菌滋生並維持空氣清新。

．隔熱紙老化：隔熱紙約能讓車廂降溫6到12度，但使用5到10年後效果會因氧化剝離而衰退，若已吹出冷風卻仍覺得悶熱，可考慮更換。



汽車冷氣不冷的7大常見原因與解決辦法。（風傳媒）

夏天開車快速降溫與冷氣正確使用訣竅

夏天上車降溫最快的方法，是先開窗通風並啟動外循環約2分鐘，待熱氣排出後再開冷氣與內循環。據《8891汽車網》引述日本自動車聯盟（JAF）實驗，在35度氣溫下車輛曝曬約30分鐘，車內就會升到50度以上，降溫順序因此格外重要。

夏天上車降溫最快的方法，是先開窗通風並啟動外循環約2分鐘，待熱氣排出後再開冷氣與內循環。（Unsplash@Olav Tvedt）

．善用車門與車窗排熱：上車前長按鑰匙解鎖鍵讓車窗全開通風；若無此功能，可打開副駕駛座車窗，並連續開關駕駛座車門數次，利用空氣對流將高溫擠出車外。網路流傳「噴酒精降溫」，但效果有限且酒精屬易燃物，建議改用開窗與外循環，較安全也較有效。

．調整循環順序：啟動引擎後先開外循環排熱約2分鐘，再打開冷氣並切回內循環，製冷效率最高也較省油。若遇塞車，務必保持內循環以隔絕車外廢氣。

．風口朝上吹：將出風口朝上，讓冷空氣自然下沉、與熱空氣形成對流，涼爽空氣會更快充滿車廂。

．熄火前保持管線乾燥：抵達目的地前2到3分鐘，先關冷氣轉為送風，讓管線溫度回升並吹散出風口濕氣，可避免發霉產生異味。



高溫天氣行車必看的安全注意事項

夏日高溫會讓車內危險物品有爆裂風險，長時間怠速吹冷氣也可能導致一氧化碳中毒，駕駛須特別留意通風與物品擺放。

．淨空車內危險物品：香水含高比例酒精，安全使用溫度約45度，密閉高溫下瓶內壓力升高就可能爆裂；打火機內含液態丁烷，車溫超過約50度外殼易膨脹破裂；行動電源與電池長時間曝曬則可能鼓包、變形甚至短路。塑膠瓶裝水受熱也可能釋出有害物質，這些物品下車前最好隨手帶走。

．上車先通風：車內塑膠與皮革黏著劑在高溫下會加速釋放甲醛、苯等揮發性有機物，研究顯示長時間吸入恐增加健康風險。上車前先開窗送風1到3分鐘，待空調運轉後再關窗，可降低吸入量。

．嚴禁車內睡覺：怠速時引擎排出的廢氣含一氧化碳，緊閉門窗吹冷氣極易造成中毒。若必須在車內休息，車窗至少保留兩指寬縫隙以利通風。

．監控輪胎與水溫：高溫行駛應隨時注意水溫，一般不宜超過95度；連續行駛兩小時應於陰涼處休息，並讓輪胎自然降溫，切勿潑冷水或放氣。

．慎防疲勞與空腹駕駛：夏季高溫容易使人疲倦，空腹開車則易出現低血糖與頭暈嗜睡，上路前務必保持體力與精神良好。

．避免穿拖鞋開車：穿夾腳拖踩油門與煞車時容易滑動，遇緊急狀況會延誤煞車時機。



常見的汽車冷氣使用問答

引擎未達工作溫度前開冷氣會加重引擎負擔，建議行駛一段路後再開冷氣；雨天與冬天則需善用外循環防起霧。

引擎未達工作溫度前開冷氣會加重引擎負擔，建議行駛一段路後再開冷氣。（Unsplash@Luca Hooijer）

冷車時可以直接開冷氣嗎？

引擎未達工作溫度前開冷氣，並不會直接縮短壓縮機壽命，但會加重引擎負擔並增加耗油。建議行駛一段路後，再把空調調強。

雨天或冬天玻璃起霧怎麼辦？

下雨時可同時開A/C與外循環，並將風向調至吹向玻璃；冬天則建議關閉A/C、僅開外循環平衡內外溫差，即可除霧又省油。

冷氣濾網太久沒洗會怎樣？

長期未清的空調系統容易大量滋生微生物，若感染退伍軍人桿菌可能引發高燒、咳嗽與胸悶。依衛福部疾病管制署資料，退伍軍人症會引發肺炎、死亡率可達15%，務必定期清洗與更換濾網。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：汽車冷氣不冷怎麼辦？夏天開車降溫與故障排除懶人包】