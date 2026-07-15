電動車免入油卻輸二手車價？拆解折舊真相　買電車前必睇3大原則

最近看到這麼一個訊息，說現在的電車剛開4年就會被二手車商嫌棄「太老」。老狐本以為這又是哪位網民在傳「謠言」，直到看了一些官方數據。



有數據顯示，傳統燃油私家車平均車齡8.2年，7年以上舊車佔比接近60%；新能源私家車平均車齡1.8年，1至3年的近乎全新車佔比高達90%。中國汽車流通協會的數據也表明：燃油車換車週期6到8年，電動車只有3到5年。

燃油車換車週期6到8年，電動車只有3到5年。（Reuters）

也就是說，在2026年，但凡閉着眼買一輛電動車，大概率會在不久的將來，聽到二手車商說那句「太老了，不收」。聽起來是不是挺殘酷的？可能有人要問：這車就非換不可？就這麼喜新厭舊？

其實，真未必是喜新厭舊。老狐接下來就和大家說說裏面的玄機。

1. 邏輯不同 導致有些賬的計算方式不同

燃油車時代，一輛車的價值邏輯特別簡單。機械零件越舊越值錢，只要你好好保養。豐田的引擎跑30萬公里還在正常運轉，Camry開十年除了座椅坐塌了一點，開起來跟新車沒本質區別。

Camry開十年除了座椅坐塌了一點，開起來跟新車沒本質區別。（Unsplash@Jessica Furtney）

二手買家看的是引擎運作狀態、底盤狀態、波箱順暢度。大家都知道，這些東西的衰減週期是按「十萬公里」來算的。

但是，電動車不是這麼算的。電動車身上的價值被拆成了兩部分：一部分電池、馬達、避震、車身外殼組成的物理資產；另一部分是晶片計算能力、智駕版本、車載系統生態、OTA升級能力組成的數字資產。

物理資產不需要擔心，實測數據就擺在那兒，比如電池，正常家用的話電池年均衰減才2.3%，開8年還能保持80%以上的健康度。馬達和避震在壽命上，也不會有多大差異。

馬達和避震在壽命上不會有多大差異。（BYD官網）

真正要命的，還是那些看不見摸不着的數字資產。

2022年花25萬買的車，晶片計算能力幾十TOPS。到了2026年，新車晶片計算能力已經衝到幾百甚至上千TOPS了。

你的車剛實現L2輔助駕駛，可能下一波新車已經在市區自己開了。你的車載系統偶爾有lag，下一代新車可能已經用上了大模型語音助手，和車主聊天鬥嘴了。

看明白了吧？這種差距，不是你換塊電池就能解決的。所以二手車商說「這車太老了」的時候，他真正想說的是：你這輛車的數字資產，已經歸零了。你以為二手車商說的太現實，莫非是想壓價牟利吧？實際上，二手車商也在這個局裏。

2. 定價邏輯不同 所有人都進退兩難

燃油車二手市場有一套成熟的定價體系，車齡、里程、保養記錄、事故情況四個維度基本能把一輛車的價格框死。買家賣家訊息對稱，交易順暢。

燃油車二手市場有一套成熟的定價體系，車齡、里程、保養記錄、事故情況四個維度基本能決定一輛車的價格。（示意圖，Pexels@Jonathan Borba）

在新能源二手市場這兒，這套定價邏輯基本作廢。如果要說核心變量，就一個：這輛車屬於第幾代產品。

2022年的某款電車和2024年的同款電車，在二手車商眼裏是兩種完全不同的商品。2024款可能換了全新的智駕平台，電池快充性能翻倍，晶片計算能力翻了三五倍。舊款呢？車身結構一樣、內飾幾乎相同，但那些數字層面的東西，已經被降維打擊了。

於是二手車商陷入兩難：收舊款怕滯銷，如果收回來囤積太久，價格就非常低，還得承擔這款車降價的風險。

不收吧，又錯過一單生意。我們看到的是二手車商壓價或者直接拒收這些「舊車」。實際上，不是他們不想賺這個錢，是實在不敢接盤。

看到這裏，估計大家已經懂了。在這個局裏，沒人能笑着走出來。車主蝕了錢，二手車商賺不到利潤，品牌方也會因為保值率勸退部分潛在買家。

但這件事最魔幻的地方在於，製造這種「過時感」的，恰恰是賣給你車的那幫人。

數據已經說明了這件事的無奈，2025年內地市場上了230多款新車，2026年3月單月就發布了超過60款。

2025年內地市場上了230多款新車，2026年3月單月就發布了超過60款。（Reuters）

汽車行業的遊戲沒有剎車，甚至減速都不允許，新能源時代更是如此。當你的競爭對手把換代週期壓縮到18個月，你的產品還在用3年前的平台架構。消費者會選誰？

每一項技術突破都在重新定義「什麼叫一輛好車」，但也在上演「長江後浪推前浪，把前浪拍倒在沙灘上」的故事。

這還不是最殘酷的，老狐覺得，更值得注意的是，這些情況正在影響大家對電動車的信任。現在，交車不久就降價增配的事情時有發生，幾乎每個主流品牌手裏，都有一本「背刺舊車主」的賬。

每次換代，都在舊車主的車上砍一刀。你的車剛提三個月，同款出了新款，配置更高、價格更低。

當「早買早享受」變成「早買早被宰」，消費者只能去等那個永遠不存在的「最佳入手時機」。如果整個行業都在這麼幹，整個消費市場裏只會有更多的「觀望派」。

於是，更糟糕的影響隨之而來。

新車銷量越來越依賴劈價清貨來刺激，品牌溢價被價格戰拆得七零八落，每一個「觀望派」背後，都是一個因為害怕被背刺而死死捂住錢包的潛在車主。

說看到這裏，你可能覺得老狐在勸你別買電動車。其實，並不是。我只是想告訴大家，現在大環境在變，很多邏輯都在變，我們選車的邏輯也得變一變。

電動車在日常使用成本、智能體驗、動力性能上的優勢，大家有目共睹。很多車其實已經全面碾壓同價位燃油車了，這是一個不可逆的趨勢。

電動車在日常使用成本、智能體驗、動力性能上已經碾壓燃油車。（示意圖，Pexels@Andersen EV）

需要注意的是，我們不能再用燃油車時代的算賬方式來選電動車。

在這裏，老狐希望大家繃緊三根弦。

第一根弦：把「使用成本」和「持有成本」分開算

很多人在選電動車這事上，只算了電費比油費便宜多少，卻忽略了三年後的殘值落差。

一輛20萬的電車開三年可能只剩10萬，同樣20萬的油車開三年還能賣12萬以上。那兩萬塊的差價，夠你加好幾年的油了。電費省了，車價虧了，這筆賬你得合起來看。

第二根弦：別把「智能配置」當固定資產

今天花兩萬選裝的智駕包，三年後在新車上可能變成標配。這不是你虧了，這是技術迭代的必然規律。

所以，我們買智駕的時候，把它當成「租用三年」而不是「永久擁有」。心態對了，就不容易被背刺傷到。

第三根弦：想清楚你打算開幾年

3年內換車，就選保值率高的一線品牌熱門車型，蝕得少。8年以上長期持有，就別太在意智能配置的迭代速度了。

選一輛電池技術成熟、「三電（電池、摩打和電控系統）」保固可靠的車型，然後做好後面幾年車載系統可能有點lag的心理準備。你實打實的省了錢，就得接受它或許不會一直那麼酷的現實情況。

打開那些汽車論壇、網絡平台，我們總能看到兩批人在吵架。一撥人說「電車就是水魚，省的錢全虧在保值率上了」，另一撥人說「開過電車就回不去了，油車完全是上個時代的東西」。

老狐覺得，兩批人都對，也都不全對。因為他們吵的根本不是同一件事。前者在算「賣車那天的賬」，後者在算「用車的每一天的賬」。

其實，這兩本賬誰算的更準並沒有標準答案。畢竟，你每天通勤來回兩個小時、塞在天橋上的時候，是一腳油門下去的安靜和平順值錢，還是三年後多賣兩萬塊錢划算？這個問題要用實際感受來判斷。

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