電動車真慳錢？Tesla Model Y駕10年開銷平過油車　開銷相差14萬

Tesla算了一筆長期用車帳，同樣開10年跑20萬公里，Model Y後驅版整體花銷比寶馬X3少14萬（人民幣，下同），就算對比價格便宜5萬多的混能SUV，總開銷也更低。



Model Y後驅版指導價26.35萬，寶馬X3同價位車型經銷商報價26.6萬，兩車落地起點接近，長期使用成本差距直接拉開。

分項對比能看出差別，購置稅方面電車有優惠，Model Y僅11,659元，寶馬X3要23,540元。

保養差距更大，10年下來Model Y只需要6,300元，寶馬X3保養費用接近38,090元。（Tesla）

保養差距更大，10年下來Model Y只需要6,300元，寶馬X3保養費用接近38,090元。

日常出行花銷差距最明顯，10年充電總花費35,700元，寶馬X3加油要150,336元，油費幾乎是電費4倍。

兩車10年保險費用差距不大，不過二手車殘值各有高低，抵消了一小部分差價。全部開銷算完，10年總支出Model Y為310,808元，寶馬X3高達456,373元，長期持有能省下14萬多。

Tesla還拿豐田RAV 4混能車做了對比，RAV 4裸車價僅20.58萬，比Model Y便宜5萬多。但把購置稅、保養、油費、保險全部算進10年總帳，RAV 4總花費311,869元，反倒比Model Y更高。

Tesla還拿豐田RAV 4做了對比，發現總開銷高於Model Y。（Tesla）

長期開下來，純電SUV的綜合成本優勢很突出，預算充足打算長期持有車輛的消費者，算清全周期花費再做選擇會更划算。

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