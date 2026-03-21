iPhone隱藏防暈車功能　坐車玩手機不再頭暈？這8個圓點是關鍵

近日有網友分享，蘋果iPhone藏有許多不為人知的實用功能。



用戶在「設定」打開隱藏功能，就能防止坐車滑手機出現暈眩感，不少通勤族表示，現在才知道！

據悉，蘋果貼心的在iPhone中加入防暈車功能，只要進入「設定」>「輔助使用」>「動態效果」，開啟「車輛移動提示」，屏幕周圍就會出現8個小圓點，蘋果解釋這能「有助降低動暈症」。

在iPhone裏開啟「車輛移動提示」，這「有助降低動暈症」的情況。

點擊圖片了解如何設定iPhone防暈車神功能

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蘋果手機內建的陀螺儀會偵測方向變化與加速度等，讓小圓點跟着車子方向反向移動。車輛轉彎時會左右移，加速或剎車時會前後移，藉此影響視覺效果，減低暈車感。

網友實測後紛紛大讚這項功能，「效果很好」、「超強大」、「現在才知道」。

網友表示，這項功能可加入手機「控制中心」，方便隨時叫出來使用，不過手機必須更新到iOS 18以上才行。

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