iPhone隱藏防暈車功能 坐車玩手機不再頭暈？這8個圓點是關鍵
撰文：快科技
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近日有網友分享，蘋果iPhone藏有許多不為人知的實用功能。
用戶在「設定」打開隱藏功能，就能防止坐車滑手機出現暈眩感，不少通勤族表示，現在才知道！
據悉，蘋果貼心的在iPhone中加入防暈車功能，只要進入「設定」>「輔助使用」>「動態效果」，開啟「車輛移動提示」，屏幕周圍就會出現8個小圓點，蘋果解釋這能「有助降低動暈症」。
點擊圖片了解如何設定iPhone防暈車神功能
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蘋果手機內建的陀螺儀會偵測方向變化與加速度等，讓小圓點跟着車子方向反向移動。車輛轉彎時會左右移，加速或剎車時會前後移，藉此影響視覺效果，減低暈車感。
網友實測後紛紛大讚這項功能，「效果很好」、「超強大」、「現在才知道」。
網友表示，這項功能可加入手機「控制中心」，方便隨時叫出來使用，不過手機必須更新到iOS 18以上才行。
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