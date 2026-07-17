【60Hz、144Hz、240Hz解析】一文看懂邊際效應教你挑選最貼手組合

【0Hz、144Hz、240Hz解析】許多用家在選購新熒幕或者更換手機時，往往都會猶豫應不應該升級到最高更新率熒幕。由傳統的60Hz升級到120Hz、144Hz甚至更高規格，到底是否真的能看出分別，還是純粹屬於廠商的營銷噱頭？要釐清這個問題，就必須深入探討背後的視覺原理以及常見的硬件盲點。



由傳統的60Hz升級到120Hz、144Hz甚至更高規格，到底是否真的能看出分別？（AI生成）

突破60Hz的感官震撼與邊際效應遞減

首先需要理解的是視覺流暢度存在「邊際效應遞減」的現象。當用家從60Hz升級到144Hz時，畫面的更新間隔會由大約16.67毫秒大幅縮短至6.94毫秒，足足減少近10毫秒。這種物理時間上的顯著縮短，反映在日常操作上就是滑鼠游標變得極為流暢、視窗拖曳不再有殘影，整體操作感也更加貼手。

現今的科技研究亦反覆證實，這個階段的升級對於快節奏遊戲的流暢度與操作反應有著決定性的幫助。但若果用家從144Hz繼續往上追求240Hz甚至360Hz，更新時間縮短的幅度就會縮減至2至3毫秒，人眼在實際體驗中便難以察覺到明顯分別，這就是為什麼更高頻率的熒幕往往讓人覺得升級感沒那麼強烈。

視覺流暢度存在「邊際效應遞減」的現象。（YouTube）

熒幕與顯示卡必須同步：避開Hz與FPS的搭配盲點

另一個經常被用家忽略的關鍵盲點，在於熒幕更新率與顯示卡產生的幀率（FPS）必須相互匹配。熒幕更新率屬於硬件極限，代表熒幕每秒最多能呈現在用家面前的畫面幀數；而幀率則是電腦主機或顯示卡每秒實際運算出來的畫面數量。

影片幀數越高，畫面就越流暢。反之，幀率越低，影片就會顯得卡頓或斷斷續續。（roboflow）

不少用家花大筆錢更換144Hz的電競芒，卻發現畫面依然出現卡頓或不流暢的情況，這通常是因為主機顯示卡效能不足。如果顯示卡在遊戲中只能輸出30或40FPS，那麼即使熒幕有再高的更新率，也無法憑空變出流暢畫面。相反，如果顯示卡能跑出200FPS但熒幕卻卡在傳統的60Hz，那麼多出來的畫面幀數也只是被平白浪費。只有軟件與硬件同步配合，高更新率的優勢才能真正發揮。

只有軟件與硬件同步配合，高更新率的優勢才能真正發揮。（ROG）

60Hz、144Hz、240Hz分別適合哪些人？

對於一般處理文書、瀏覽網頁或觀看影片的用家而言，傳統60Hz其實已經足夠應付日常所需。而現今主流手機常見的90Hz至120Hz則能顯著提升瀏覽社交平台時的流暢感。至於熱衷射擊遊戲、賽車模擬或動作遊戲的重度玩家，120Hz至180Hz之間的熒幕無疑是性價比最高、升級感最顯著的黃金區間。與其一味犧牲畫面質素去換取一般人用不著的240Hz以上極限更新率，倒不如將預算投資在2K144Hz或4K120Hz這類兼顧解像度與流暢度的動態平衡組合。