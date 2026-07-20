Apple Watch游泳指南｜抗水不等於防水？拆解排水原理與保養法

Apple Watch游泳指南｜夏日炎炎，不少港人都喜歡戴著Apple Watch去泳池游水、玩水。雖然Apple Watch的抗水性能一直備受讚賞，但用家們有沒有想過，它真的完全防水嗎？每次游完水或者戴著手錶洗手後，解鎖手錶時發出的「嗶嗶」聲，究竟又是甚麼？這次將為用家詳細拆解Apple Watch的抗水機制與實用卻常被忽略的「水中鎖定（Water Lock）」功能，助用家延長手錶壽命！



每次游完水或者戴著手錶洗手後，解鎖手錶時發出的「嗶嗶」聲，究竟又是甚麼？（AI生成）

Apple Watch是「抗水」而非「防水」

首先要釐清一個重要觀念。蘋果（Apple）官方明確指出，Apple Watch具備抗水功能，但無法完全防水。

1. 抗水等級差異

日常防濺水： 第一代僅具備IPX7防濺水等級，不建議浸入水中。

游泳適用： Series 2及後續錶款具備50米抗水等級，適合泳池或海中游泳等淺水活動。

極限水上活動： 只有Ultra系列具備100米抗水等級，可應付高速水上活動或最深40米的休閒水肺潛水。

不同款式的手錶抗水功能略有出入。（Apple）

2. 抗水性會隨時間衰退

任何電子產品的防水膠條與密封設計，都會隨時間老化。Apple Watch無法透過重新檢查或密封來恢復抗水性。以下行為更會加速衰退，應盡量避免：

【1】接觸肥皂（如淋浴或浸浴）。

【2】接觸香水、防曬油、乳液、清潔劑或溶劑等化學物質。

【3】掉落或受撞擊。

【4】在高溫蒸氣室或桑拿浴室中使用（Ultra系列除外，但也應該避免超過55°C的桑拿環境）。

「水中鎖定」兩大核心功能：防觸控與主動排水

在水中或潮濕環境中，「水中鎖定」功能主要承擔兩大保護機制：

【1】防止水壓與水花誤觸： 水流與水壓非常容易在觸控屏幕上造成誤點擊。開啟水中鎖定後，屏幕的觸控會被暫時停用，避免水花引致手錶意外操作。

【2】物理聲波主動排水： 解鎖時，手錶會利用內置揚聲器發出特殊頻率的聲波震動，將滲入機身微孔內的水珠強行推擠出來，加快內部乾燥。

開啟水中鎖定後，屏幕的觸控會被暫時停用，避免水花引致手錶意外操作。（YouTube）

如何操作Apple Watch的「水中鎖定」功能？

1. 開啟方式

自動觸發： 當用家啟動「體能訓練」App中的游泳等水上運動時，手錶會自動進入水中鎖定模式。若使用Ultra或後續機型，更可設定入水深10厘米即自動開啟。

手動開啟： 按下側邊按鈕開啟「控制中心」（watchOS 9或之前版本則為向上滑動屏幕），點按「水滴」圖示即可手動鎖定。

點按「水滴」圖示即可手動鎖定。（YouTube）

2. 解鎖與排水過程

離開水面後，只要長按錶冠數秒，即可解除鎖定（若執行watchOS 8或之前版本，請改為旋轉錶冠）。此時，手錶會發出一連串的高頻警示音，這些聲音透過震動，把微小的水滴從側邊揚聲器孔噴射出來。系統會反覆進行「排水—暫停—再排水」的循環，確保內部水分清空。

離開水面後，只要長按錶冠數秒，即可解除鎖定。（YouTube）

Apple官方護理建議

根據蘋果官方建議，游泳後，務必使用小水量的流動溫清水輕柔沖洗Apple Watch，之後再徹底擦乾。善用排水功能配合清水清洗，能大幅減少化學物質殘留，有效延長Apple Watch使用壽命。