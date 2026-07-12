2026全球內置AI智能手錶Q1出貨量！Apple Watch穩居第一獨佔9成

根據市場研究機構Counterpoint Research發布的最新報告，2026年第一季度全球端側AI（手錶內置AI）智能手錶出貨量按年增長了70%，其中蘋果約佔總出貨量的90%。這意味着大約每10部端側AI智能手錶中，就有9部來自蘋果。



所謂端側AI智能手錶，是指配備了專用神經網絡引擎或NPU，能夠在設備本地直接運行機器學習推理任務的智能穿戴設備。要符合這一標準，該設備至少需要有一項健康、安全或交互功能的主要推理路徑是在本地加速器上執行的。

2026年已成為端側AI智能手錶的全面爆發元年，市場滲透率提升至25%。（Counterpoint Research）

對於Apple Watch而言，這意味着它能夠利用內置的神經網絡引擎，直接在手錶端（或在某些情況下通過iPhone輔助）處理Siri請求以及部分健康和安全功能，而不必將所有底層數據都上傳至雲端進行處理。

數據還顯示，2026年已成為端側AI智能手錶的全面爆發元年，市場滲透率提升至25%。蘋果憑藉其強大的自研Neural Engine神經網絡引擎，在手錶端本地直接實現了無需聯網的Siri意圖識別、睡眠窒息症高頻監測以及20檔動態姿勢捕捉，體驗更為流暢和即時。

從2025年第一季度到2026年第一季度，血壓監測功能在出貨量中的佔比從11%上升至23%，睡眠窒息症檢測功能從5%上升至18%，而心電圖功能則從31%上升至34%。（Counterpoint Research）

這種軟件架構上的降維打擊，使得Android陣營那些嚴重依賴雲端算力、存在隱私洩露隱患的競品，直接失去了高端市場的核心競爭力。

Counterpoint Research研究總監Mohit Agrawal指出，智能手錶中的端側AI正在從最初的純硬件集成，逐步演進為軟硬結合的綜合方案。他預測，端側AI在智能手錶中的滲透率在2026年有望接近32%。

此外，報告還提到，健康功能在智能手錶市場中的普及率正在持續提升。從2025年第一季度到2026年第一季度，血壓監測功能在出貨量中的佔比從11%上升至23%，睡眠窒息症檢測功能從5%上升至18%，而心電圖功能則從31%上升至34%。健康監測能力的不斷豐富，正在成為推動端側AI手錶普及的重要驅動力。

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