紋身竟是智能手錶「剋星」！智能手錶測不到心率一偏方神奇解決?

紋身竟是智能手錶「剋星」！有手腕紋身的人經常會遇到智能手錶和健身追蹤器許多功能無法正常使用，甚至手錶會自動鎖定。為甚麼會這樣？又有甚麼解決方法？接下來為大家詳細拆解。



是否有因紋身問題而無法使用智能手錶的功能？（Engadget）

綠光感應的致命剋星：紋身墨水

市面上幾乎所有的健康追蹤器與智能手錶，翻到背面時都會有難以察覺的綠光，這項技術被稱為「光電容積脈搏波描記法」（PPG）。簡單來說，手錶利用綠光射入皮膚，並由感應器測量被吸收和反射的光量。由於血液是紅色的，會吸收綠光，當心臟跳動、血液湧入血管時，綠光的吸收量會隨之改變，手錶就是藉著這種光線變化來計算用家的心率。

然而，紋身的「墨水、圖案與高飽和度」就像一道厚實的防護牆，尤其是黑色紋身墨水，會大量吸收光線，導致手錶射出的綠光和紅外線無法正確反射回感應器。同樣的原理也導致手錶的「手腕偵測」功能失效，系統誤以為手錶並未佩戴，因此為了安全起見而不斷鎖定螢幕。

紋身的「墨水、圖案與高飽和度」就像一道厚實的防護牆，會大量吸收光線。（AI生成）

包括蘋果（Apple）和Garmin在內的科技巨頭都曾公開承認此缺陷。Garmin在官方支援網頁上直言：「紋身會阻擋心率感應器的光線，導致讀數不準或缺失。」

一招低成本偏方神奇解決

在科技大廠未能提供完美解決方案前，有紋身的用家只能自尋出路。最簡單的做法是改變佩戴習慣：如果手腕內側或另一隻手沒有紋身，就直接更換佩戴位置；或者在運動時改用更精準的運動胸帶（前提是胸口也沒有紋身）。

網絡上還流傳一個奇妙的偏方——「貼貼紙」。許多網友發現在智能手錶的感應器上，貼上一層小小的圓形環氧樹脂貼紙（Epoxy sticker）或幾層透明膠帶，竟然能神奇地解決心率不準和不斷鎖定的問題。雖然這會令充電時變得稍微麻煩，但對不願放棄手腕紋身的用家來說，已經是代價最低的救星。

貼上圓形環氧樹脂貼紙或幾層透明膠帶竟能解決心率不準和不斷鎖定的問題。（AI生成）

來源：Engadget